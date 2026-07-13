Maxi López explotó contra el youtuber Speed por intentar mufar a la Argentina: "Te vamos a..."

En ese contexto, Maxi López reaccionó picante al aire contra Speed tras la viralización de esas imágenes y el accionar del youtuber: "Escuchame una cosa Speed, vigilante, no te presentes más. Nos quisiste quemar anoche...", comenzó enojadísimo en charla con Sofi Martínez y el Turco Husaín.

Y volvió a reiterar mirando fijo a cámara: "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo eh", lo desafió el exfutbolista ya cansado de las constantes maniobras de Speed deseando que Argentina pierda, material que él mismo sube a sus redes sociales.

Maxi López reveló la jugada apuesta que hizo con Daniela Christiansson por Argentina

En la previa al partido entre Argentina y Suiza, el país de su esposa Daniela Christiansson, Maxi López reveló la particular apuesta que hicieron para el ganador del partido.

El exfutbolista, quien se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para Telefe, contó que junto a su pareja hicieron una particular apuesta para darle un condimento extra al duelo.

"Ahora ella está en Suiza. Lo vivo con total tranquilidad. Hicimos una pequeña apuesta: si gano yo, tiene que pagar las vacaciones: si gana ella, elige el destino y pago yo", contó el exfutbolista entre risas, dejando en claro que, más allá de la rivalidad deportiva, lo toman con humor y complicidad.

Y reconoció que será un encuentro especial por el vínculo de Daniela Christiansson con el país europeo pero que tiene un claro favorito: "Es picante, linda, pero bien. El corazón está con la familia, con mis hijos, pero hoy quiero que gane Argentina, que siga avanzando. No creo que haya problema".

Finalmente fue victoria argentina por 3 a 1 ante Suiza así que Daniela deberá cumplir con la apuesta con su marido.