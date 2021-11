Preocupado por la variante Ómicron, el Gobierno evalúa medidas para las próximas semanas

Preocupación por la variante Ómicron

Fuentes cercanas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, admiten que “es dinámica la situación", ante la pregunta de A24.com sobre qué evaluación hace el Ministerio de Salud sobre un inminente rebrote de coronavirus durante las celebraciones de las fiestas de fin de año y navidad, donde se suelen multiplicar los encuentros sociales.

"Mientras la situación epidemiológica siga en estos números (no superan los 2000 nuevos contagios diarios en todo el país) no hay por qué cerrar nada”, señalan en el Ministerio de Salud, pero aclaran: “Si cambia se evaluarán los pasos a seguir”. Por ahora, dicen, continúa el 100% de aforo permitido en la mayoría de las actividades, pero no descartan volver atrás en algunas reaperturas o aumentar los controles de ingresos, a través del denominado "pase sanitario".

El primer paso fue la Declaración Administrativa del domingo pasado anunciado por Vizzotti, que al igual que otros países de Europa y los Estados Unidos, puso en alerta y prohíbe ingreso de pasajeros procedentes de sudáfrica, la zona donde surgió la nueva variante Omicron.

Fuentes oficiales confirmaron a este portal que la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, ya trabaja en la elaboración de una nueva resolución para empezar a aplicar en los próximos días el denominado "pase sanitario".

La resolución vigente desde el fin de semana, prohíbe el ingreso de pasajeros provenientes de zonas donde fue detectada la variante Omicron, entre ellos, Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi. Sin embargo, el Gobierno se vio sorprendido por el escándalo del buque que había pasado por Cabo Verde y amarró en el puerto de Buenos Aires con un caso positivo que después de varias idas y venidas, y de la realización masiva de test PCR negativos, fue desmentido por la cartera sanitaria.

¿Qué pasará con la temporada de verano?

turismo-fin-de-semana-largo-record.jpg

El Gobierno se puso en alerta ante la que esperan sea una oleada de gente tanto argentinos como extranjeros que estarán viajando este verano entre distintas provincias por la temporada de turismo, que esperan sea explosiva dadas las restricciones en las cuotas de tarjetas de crédito para la venta de pasajes al exterior.

El Gobierno mira a Europa como lo hizo desde el principio de la pandemia, y piensa adoptar medidas aconsejadas por la OMS.

¿Para qué servirá el pase sanitario?

El Pase sanitario en principio será para actividades de riesgo está siendo analizado con distintos actores de los sectores públicos y privados que deberán aplicarlo. Aunque por ahora no será implementado para ámbitos laborales y escolares, en el Gobierno no descartan incluir esa posibilidad en un futuro cercano.

Vizzotti consiguió el apoyo de las provincias, ahora será el turno de convocar a los sectores que se verán afectados por la resolución que saldrá publicada en el boletín oficial en los próximos días.

Aunque el Gobierno no precisó aún a qué sectores alcanzarán los controles del pase sanitario -certificado de vacunación contra el coronavirus completo- para poder ingresar a lugares cerrados se estima que podría alcanzar a espectáculos cerrados, restaurantes, bares, gimnasios, entre otras actividades.

El pase sanitario se aplicará a través de la App Cuidar y aunque aún no tiene fecha de inicio, el Gobierno ya solicitó la colaboración de las provincias, los municipios y el sector privado para realizar los controles necesarios con el objetivo de "estimular" a que los argentinos completen su plan de vacunación.