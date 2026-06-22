Le dieron el alta médica a Jorge Messi: los detalles

Su testimonio salió a la luz a través de un intercambio de mensajes con Marina Calabró, que compartió en Primicias Ya (América TV) la conversación que mantuvo con la esposa de Jorge. Allí se conocieron detalles que hasta el momento no habían trascendido y que aportaron claridad sobre el conflicto mediático de los últimos días.

La periodista optó por comunicarse directamente con Celia para despejar dudas sobre el estado de salud de Jorge y también sobre cómo habían quedado las relaciones tras la controversia.

“Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, fue el mensaje que leyó la conductora en pleno programa.

La respuesta de Celia no tardó en llegar y fue categórica. Primero se refirió a lo que más preocupaba: la salud de Jorge Messi. “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, expresó, llevando alivio a quienes seguían de cerca su evolución. La confirmación de que el padre del capitán argentino atraviesa una recuperación favorable fue celebrada en el ciclo. Pero además, Celia se refirió al escándalo mediático que tuvo como protagonistas a Florencia Peña y Eduardo Feinmann.

Sobre la actriz y conductora, Celia fue clara: “Con Flor ya hablé”, dejando en evidencia que hubo un acercamiento y que el conflicto quedó atrás.

En cambio, su respuesta sobre el periodista fue breve y contundente: “Con Feinmann, no”.

Esa definición fue interpretada por los panelistas como una señal de que no existió ningún contacto con Feinmann y que tampoco habría indicios de reconciliación. La salud de Jorge Messi se había convertido en tema nacional después de que el periodista mencionara la información en Radio Mitre, generando un revuelo que puso a la familia en el centro de la escena.

La intervención de Celia sirvió para cerrar rumores y devolver tranquilidad, reafirmando que Jorge se encuentra mejor y que, al menos con Florencia Peña, las diferencias ya quedaron en el pasado.