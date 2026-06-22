La picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio

Más tarde, ya al aire de su programa, Casán volvió a referirse al escándalo y presentó el video que desató la polémica. “Qué lindo todo el vestidorcito, con las remeras, las gorras y los dolarcitos. Es muy impresionante”, ironizó.

En ese contexto, el periodista Federico Seeber aportó detalles sobre la investigación y aseguró que todavía se intenta determinar cuánto dinero habría en el lugar. “Hay quienes hablan de 250 mil dólares, pero otros especialistas sostienen que podrían ser varios millones”, señaló.

Además, sostuvo que en las imágenes se observarían elementos que permitirían identificar a la persona que manipula los billetes. “No hay dudas”, afirmó.

Por su parte, la cronista Mercedes Ninci informó desde la puerta del domicilio de Cirio que durante los allanamientos realizados en las últimas horas se secuestraron dinero en efectivo, armas registradas a nombre de Nicolás Trombino y otros elementos que continúan siendo analizados por la Justicia.

Mientras la investigación avanza y la Justicia busca determinar el origen y el recorrido del video, Moria cerró el tema con una mezcla de humor y asombro que sintetizó el impacto que generó la difusión de las imágenes: “Me muero, gente”.