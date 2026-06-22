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La picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio

Moria Casán no ocultó su sorpresa al ver las imágenes del vestidor repleto de dólares atribuido a Jésica Cirio y lanzó comentarios cargados de ironía, indignación y humor.

22 jun 2026, 10:42
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La picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio

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La picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio

La filtración de un video que mostraría un vestidor repleto de dólares atribuido a Jésica Cirio volvió a poner a la modelo en el centro de la escena y generó una fuerte reacción de Moria Casán, quien no se guardó nada al hablar del tema en el pase de La mañana con Moria con Arriba Argentinos.

Indignada y fiel a su estilo frontal, la conductora lanzó una catarata de comentarios al ver las imágenes. “¡Wow! ¿Es fake? ¡Qué obsceno!”, exclamó. Luego apeló al humor para graficar su sorpresa: “Me estoy haciendo un vestidor nuevo en casa. Les voy a pedir que me pongan dólares falsos aunque sea para compensar, porque estoy estupefacta”.

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Moria también recordó la entrevista que le realizó tiempo atrás a Cirio y repasó algunos detalles de aquel encuentro. “Ella me escribió después y me dijo: ‘Gracias por cuidarme’. Yo la traté bien porque vino a darme una nota, nada más. No para protegerla ni para mimarla”, explicó.

Entre risas, la diva recordó una frase que se volvió viral tras aquella entrevista. “Terminé diciéndole: ‘¡Aplauso, aplauso, que tiene un marido que trabaja!’. Fue un meme en su momento”, comentó.

Más tarde, ya al aire de su programa, Casán volvió a referirse al escándalo y presentó el video que desató la polémica. “Qué lindo todo el vestidorcito, con las remeras, las gorras y los dolarcitos. Es muy impresionante”, ironizó.

En ese contexto, el periodista Federico Seeber aportó detalles sobre la investigación y aseguró que todavía se intenta determinar cuánto dinero habría en el lugar. “Hay quienes hablan de 250 mil dólares, pero otros especialistas sostienen que podrían ser varios millones”, señaló.

Además, sostuvo que en las imágenes se observarían elementos que permitirían identificar a la persona que manipula los billetes. “No hay dudas”, afirmó.

Por su parte, la cronista Mercedes Ninci informó desde la puerta del domicilio de Cirio que durante los allanamientos realizados en las últimas horas se secuestraron dinero en efectivo, armas registradas a nombre de Nicolás Trombino y otros elementos que continúan siendo analizados por la Justicia.

Mientras la investigación avanza y la Justicia busca determinar el origen y el recorrido del video, Moria cerró el tema con una mezcla de humor y asombro que sintetizó el impacto que generó la difusión de las imágenes: “Me muero, gente”.

     

 

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