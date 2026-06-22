Gran Hermano: el Turco García rompió el silencio tras el beso de Mariela y Emanuel y alimentó los rumores de separación

El cronista fue más allá: "No sé si escuchaste que Edith Hermida y Marcela Tauro dijeron que vos las habías llamado para decirle que estabas separado". García respondió con firmeza: "No, después se van a enterar, se van a enterar cuando salga Mariela. Es una falta de respeto hablar de una persona que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera. 28 años casado, las cosas que me pasaron en mi vida no me hacen problema por esto. Aparte ya estaba hablado, quedate tranquilo que está todo bien".

El exjugador también marcó un límite: "Ella es la que tiene que hablar, es una falta de respeto, yo no puedo hablar de eso. La verdad no puedo, no me gusta".

Cuando le preguntaron si desmentía lo que circulaba en algunos medios, fue tajante: "Yo no desmiento nada, que lo diga a ella, no, yo no. Igual las cosas se saben después, más ustedes y Yanina".

Por último, cerró con una reflexión personal: "Yo no me arrepiento nada en la vida, porque de lo malo se aprende y de lo bueno también, no me arrepiento de nada".

El Turco dejó en claro que, pese a las especulaciones, prefiere que sea Mariela quien hable cuando salga de la casa, mientras él se mantiene firme en su postura de no alimentar rumores.

Qué dijo la esposa del Turco García en Gran Hermano tras los rumores de romance con Emanuel

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse después de un momento que parecía inocente: los coqueteos y el beso que Mariela y Emanuel tuvieron que compartir en una dinámica dentro de la casa. Lo que parecía un simple juego terminó generando tensión cuando Cinzia, en pleno vivo, lanzó que ambos estaban protagonizando un “shippeo”, comentario que desató la furia de la esposa del Turco García.

Mariela no dudó en marcar su posición con firmeza: "Yo tengo una familia, tengo un matrimonio hace 30 años y de ninguna manera voy a permitir que nadie ponga en duda eso. Porque la que estoy diciendo que no, soy yo".

Con bronca, apuntó directamente contra Solange y Cinzia: "¿Cómo van a decir que él se está inventando un shippeo conmigo? Porque nosotros participamos en una actividad o porque participamos de un baile. Chicas, a ver, mujeres, siempre es lo mismo, siempre es mujeres contra mujeres, constantemente. Por favor, y no soy feminista ni mucho menos".

La participante insistió en defender su vida privada y su relación: "Yo tengo una familia, tengo un matrimonio que me costó mucho sostenerlo a lo largo de mi vida y no me van a venir a hacer quedar a mí como cualquier cosa. Pues yo a mi marido lo respeto. Esto es un juego. Yo jamás me metí con la intimidad de nadie".

Conmovida, agregó detalles de su entorno personal: "Tengo mi hijo, tengo mis nietos, son como mis hijos, los hijos de Claudio. Es una persona que es celosa y a mí eso no me favorece para nada. Él me da la libertad para que yo haga lo que quiera, yo sé que él sabe que estoy jugando, pero de ahí a que estén constantemente: 'Dale, dale, dale'. La gente por ahí nos ve juntos".

Finalmente, Mariela cerró con palabras hacia Emanuel, dejando en claro la confianza que le tiene: "Yo lo único que quiero decir de Ema es que lo quiero un montón, es una excelente persona. Yo no soy de confiar mucho en las personas, pero sí confío en él porque él me brindó un montón de cosas que yo desconocía de este juego y él me ayudó incondicionalmente. Si tener códigos en la vida es un shippeo, no sé, yo no quiero que se vuelva a repetir esa palabra".