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"Sobre los fajos": Moria Casán detalló cómo es el explosivo nuevo video de Jésica Cirio

Moria Casán expuso qué se observa en otra grabación que tiene a Jésica Cirio como protagonista. Escandaloso material.

22 jun 2026, 14:27
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moria jesica a24
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La polémica en torno a los videos atribuidos a Jésica Cirio, en los que se la ve filmando fajos de dólares guardados en distintos cajones de su vestidor, sigue escalando y no para de sumar capítulos. Luego de que el material se difundiera públicamente y generara un revuelo mayúsculo —que ya derivó en allanamientos en la casa de la modelo y la de su exesposo Elías Piccirillo—, fue Moria Casán quien llegó al aire con información que podría agregar un giro todavía más impactante a la historia.

Durante una nueva emisión de La mañana con Moria (El Trece), mientras el panel analizaba el material difundido y las distintas interpretaciones sobre las imágenes, la conductora reveló una versión que le llegó en las últimas horas sobre el contenido completo del video: "A mí me habían dicho que algunos saben que en el final de este video está ella tirándose sobre los fajos tipo 'esto es lo mismo'", lanzó sin vueltas.

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Moria no se quedó ahí y precisó cuándo recibió esa información: "Esto me lo dijeron ayer", aclaró. Y cerró con el detalle que más impacto generó en el estudio: "Dicen algunos conocidos que ella termina en la cama, tirada, diciendo 'ay, qué divino, todo esto es mío'". La revelación reavivó el debate en el panel y dejó abierta la pregunta sobre si ese tramo del video terminará siendo difundido en las próximas horas.

¿Qué dijo Jésica Cirio tras los videos con bolsas de dólares?

Tras la viralización de los videos que la muestran filmando fajos de dólares guardados en un vestidor, Jésica Cirio rompió el silencio y emitió un comunicado en sus redes sociales. En el texto apuntó contra el acceso ilícito a sus archivos, denunció que viene siendo extorsionada desde hace más de un año y cuestionó la autenticidad del material difundido, señalando que las imágenes presentan manipulaciones digitales.

La ex de Martín Insaurralde también remarcó que trabaja desde los 18 años y que todos sus ingresos están declarados ante el organismo impositivo correspondiente, que nunca le formuló observaciones ni intimaciones por inconsistencias.

El comunicado completo de Jésica Cirio:

Como respuesta a la nota publicada en el día de la fecha por el Diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabot, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobras ilícitas. Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado. Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58, lo cual dio inicio a la formación de la causa caratulada CIRIO. Jessica s/d extorsión. Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes de que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo. Debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes. Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia.

     

 

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