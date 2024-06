Qué hay detrás de los brasileros prófugos que buscan asilo político en Argentina

Las sospechas apuntan a que varios de los prófugos podrían pedir asilo en la Argentina. Sin embargo, en las últimas horas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargó de negar que se estén tramitando dichas solicitudes.

"Todavía no tenemos ninguna información de ese tipo. No tenemos confirmado nada, lo único que tenemos confirmado es que entran brasileños todos los días. Por el momento no es un hecho jurídico", afirmó la ministra.

Asimismo, Bullrich aprovechó para hacer una advertencia que intenta evitar un conflicto diplomático. Es que cualquier deportación debe venir precedida de pedidos especiales, con intervención de Interpol y bajo el respeto a los tratados que hay entre ambos países.

“Tiene que tener un marco legal. En este momento, por lo menos al Ministerio de Seguridad, no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas”, insistió. Y apuntó contra la gestión de Lula: “Por ahora se mantiene como en una propaganda”.

09-01-2023_brasilia_miles_de_seguidores_del-corte.jpg El intento de golpe de estado en Brasil en contra Lula. (Foto: archivo)

Vale destacar que días atrás, en una conferencia en la Cámara de Diputados, el diputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, pidió en la Argentina el asilo político para un grupo de compatriotas. Lo hizo durante una conferencia en el Salón de Los Pasos Perdidos del Congreso argentino, organizado por la diputada María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza (LLA).

"Es lamentable que estas personas en Brasil estén recibiendo condenas de 14 a 17 años por cuenta de lo que pasó el 8 de enero" de 2023, cuestionó Eduardo Bolsonaro.

Según su versión, “hay una persecución judicial contra personas que estaban protestando a kilómetros respecto al lugar del intento de golpe contra "Lula" da Silva”.