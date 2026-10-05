Yanina Latorre reveló una llamativa maniobra de Candela Arizaga tras la cautelar contra Facundo Moyano

La revelación se da en medio de una investigación que comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue encontrada en la vía pública después de salir del edificio donde se encontraba Moyano. A partir de ese episodio, el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género y se establecieron distintas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con la joven.

Con el correr de las semanas, la Justicia también comenzó a investigar un supuesto encuentro entre ambos en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires pese a la restricción. En septiembre, Moyano fue imputado por presunta desobediencia y un peritaje sobre los teléfonos de ambos detectó coincidencias de señal en celdas cercanas al establecimiento, aunque ese elemento quedó sujeto al análisis de la Fiscalía.

Qué dijo Facundo Moyano sobre el polémico video con Candela Arizaga en Madrid

La situación de Facundo Moyano volvió a ocupar espacio en los medios luego de que se conociera que viajó a España días después del episodio protagonizado junto a su novia, Candela Arizaga, en Belgrano. Aquel hecho derivó en la detención del dirigente durante algunas horas y posteriormente dio paso a una investigación judicial.

Durante el fin de semana, la cuenta de SQP en X difundió imágenes tomadas en Madrid donde se los ve juntos. La aparición de ambos generó una fuerte repercusión debido a que el proceso judicial continúa en marcha y existen medidas de restricción vinculadas al caso.

En medio de ese escenario, Moria Casán reveló este lunes detalles de una conversación privada que mantuvo con Facundo Moyano. Al aire de su programa, la conductora compartió cuál es la postura actual del dirigente respecto de su relación con Candela Arizaga.

“La palabra de Moyano desde España”, precisó la conductora en La mañana con Moria (El Trece). Según relató, durante el intercambio el dirigente le transmitió que tanto él como Candela tienen la intención de seguir apostando a la relación.

"No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero", manifestó Moyano acerca del sorpresivo encuentro con su novia en el exterior.

A continuación, Moria amplió parte de lo que le expresó el dirigente durante la charla y explicó cuál es la visión que ambos tienen sobre la situación que atraviesan: "Me dice (Moyano) que se sienten libres y entre otras cosas me dice que es ridículo que exista una perimetral y que siga vigente".

La conductora también profundizó sobre el vínculo de la pareja y aseguró que percibió una fuerte conexión entre ellos pese al contexto. "Ellos están enamorados, él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance”, observó la One al profundizar sobre la conversación con el dirigente.

Además, Casán contó que Moyano le habló de la difícil situación emocional que enfrenta Candela por las limitaciones que impone la causa judicial: "Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”.

De esta manera, el dirigente dejó expuesto públicamente que su deseo y el de su pareja es continuar adelante con la relación. Al mismo tiempo, volvió a cuestionar las restricciones judiciales que actualmente les impiden mantener contacto y acercarse en territorio argentino.