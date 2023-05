Se recalienta la interna en el Frente de Todos: ¿es posible un reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

Tolosa Paz le pidió a Alberto y a Cristina que se encuentren y definan las reglas de juego. Pero otras fuentes de la Casa Rosada ratificaron a A24.com que sigue en pie la convocatoria al Congreso nacional del PJ para el próximo 16 de mayo en el estadio de Ferro: será ahí donde se defina la estrategia electoral del espacio, luego de una votación entre los más de 800 congresales de todo el país.

Mientras tanto, cerca de Cristina Kirchner, descartan hoy una posible cumbre entre el presidente y la vice, y aseguran que continuarán con el operativo clamor por la candidatura CFK 2023, hasta que la vice defina públicamente su estrategia electoral.

Tolosa Paz y la voz del albertismo para reclamar que haya muchos candidatos en las PASO

tolosa paz.jpeg

La ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz le pidió en las últimas horas al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner que se encuentren y definan las reglas del juego para ser “un frente más competitivo” de cara a las lecciones.

“Se tienen que sentar como se sentaron allá en mayo del 2019”, aseguró la funcionaria antes de esbozar sus argumentos.

“Es imposible pensar que vamos a poder escribir las reglas de juego si no hay, por supuesto, un encuentro entre ellos dos que determinen cómo y de qué manera salimos los jugadores. En qué puestos, en qué lugar, para ser un frente competitivo”, explicó en una entrevista televisiva, frases que más tarde reiteró en declaraciones radiales.

Tolosa Paz, una de las ministras más cercanas a Alberto Fernández, reconoció el malestar social en contra del gobierno, determinado por la crisis económica y la inflación, y consideró como "lógico" que "los resultados en las provincias demuestran el enojo que tiene el pueblo argentino".

En ese marco, planteó como principal adversario al candidato libertario, Javier Milei, al señalar que desde el Gobierno "no queremos que ese enojo canalice hacia un voto que busca la destrucción de la República, las instituciones y de la mirada del estado inteligente, eficiente, en tanto cuide los recursos para potenciar la enorme capacidad de desarrollo que tiene el pueblo argentino”, completó.

En el kirchnerismo desoyen el reclamo de Alberto Fernández por las PASO e insisten en el operativo clamor "Cristina 2023"

Máximo Kirchner y Andrés Cuervo Larroque en un acto de La Cämpora en homenaje a Juan Carlos Canca Gullo en CABA..jpg

Desde el kirchnerismo siguen, en cambio, con la línea del "operativo clamor Cristina 2023", reconocieron a A24.com fuentes del sector.

De hecho, en esa línea salieron a hablar el miércoles en un acto de La Cámpora y la Juventud Peronista porteña convocado en homenaje al fallecido militante de CABA, Juan Carlos "Canca" Gullo, que tuvo como principales oradores a Máximo Kirchner y a Andrés Cuervo Larroque.

https://twitter.com/LaCampora_CABA/status/1653950055609507841 AYER NADA SIN PERÓN, HOY NADA SIN CRISTINA



Participamos del homenaje a Dante "el Canca" Gullo que organizó la @Jp_caba junto a su familia, en el día en el que se cumplen 4 años de su partida y se conmemora el día nacional de la Juventud Peronista. pic.twitter.com/ts9qls9vMM — La Cámpora CABA (@LaCampora_CABA) May 4, 2023

"Cristina todo el tiempo está haciendo guiños diciendo que no quiere ser candidata, pero tampoco es explícita. No dice que no va a ser, ni define a otro candidato bendecido por ella. En tanto las condiciones se sigan repitiendo, en tanto ella no determine quién es el o la candidata, seguimos impulsando que la candidata es CFK 2023", señalaron fuentes del campamento kirchnerista a A24.com.

Con esa misma línea, este jueves insistió uno de los habituales voceros del sector, el diputado nacional Leopoldo Moreau, en declaraciones radiales, y coincidió con lo dicho días pasados por Andrés "Cuervo" Larroque, otro de los voceros políticos del sector cercano a la Vicepresidenta.

Leopoldo Moreau.png

"No se bajó ni se subió a una candidatura, lo que hizo en La Plata es subir un escalón más como estadista, yo insisto en la candidatura de Cristina", insistió Moreau en declaraciones a FM Futurock.

Moreau advirtió que no hay una línea definida sobre una candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, pero tampoco la descartó como posible fórmula de unidad impulsada por el kirchnerismo, al señalar que "las PASO no van a resolver problemas, lo primero que hay que resolver es la estabilización de la economía".

Y agregó: "El Ministro Massa está enfocado en esa tarea y está muy bien".

En ese marco, desde el kirchnerismo no descartan que Cristina acepte ser candidata a presidenta, a senadora o eventualmente elija a uno de los nombres que circulan como presidenciables, entre los que figuran desde Massa, hasta Wado De Pedro o Axel Kicillof, incluso algún gobernador peronista que salga victorioso en las próximas elecciones provinciales desdobladas, entre los que se mencionan a Juan Manzur, Jorge Capitanich u otros "tapados".

Pero la vice no tendrá en cuenta, dicen en su entorno, la opinión del presidente Alberto Fernández.

En ese marco, en el kirchnerismo confirmaron que tienen previsto convocar a un gran acto para el 25 de mayo, que podría encabezar Cristina Kirchner, como parte del operativo clamor, en otra fecha de fuerte contenido simbólico para el kirchnerismo, cuando se cumpla el 20 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.