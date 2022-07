El primero en salir a respaldar públicamente a Massa fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: "Es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. @SergioMassa fortalecería la gestión, sumando la experiencia y la capacidad", afirmó el mandatario santafesino, quien en las últimas horas reclamó al gobierno medidas para incentivar las exportaciones agropecuarias, diferenciándose de las críticas de movimientos sociales y legisladores kirchneristas.

Lo siguió el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien dijo que "Argentina atraviesa un momento complejo, que requiere que un dirigente con la capacidad de gestión de @SergioMassa, acompañe al Presidente y a su equipo para sacar el país adelante".

Se sumó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien dijo que "no hay salvadores, pero si dirigentes con capacidad y experiencia para cambiar la realidad. Sin dudas @SergioMassa es uno de ellos".

También se expresó a favor de la asunción de Massa como ministro de Alberto Fernández, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet: "Sería muy valioso el aporte de @SergioMassa en el gabinete nacional. Es una persona con una amplia experiencia, mucho conocimiento que ayudaría a darle certidumbre a la población y consolidar el programa de producción y trabajo que impulsamos desde el Frente de Todos".

¿Qué dicen en el entorno de Alberto Fernández?

Vilma Ibarra editado.jpg Vilma Ibarra puso paños fríos a la interna y alertó qué pasará si se "lastima" la unidad en 2023

En tanto, entre los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández pidieron mantener silencio y prudencia, mientras se definen los cambios, y evitaron confirmar los rumores.

Una alta fuente muy cercana al presidente, apuntó a A24.com que Alberto Fernández se muestra firme en "la necesidad de salir de este momento" de crisis y consideró que el titular de la Cámara de Diputados y exintendente de Tigre "es un hombre con espalda, que sabe jugar los partidos desde el minuto 0".

Por su parte, al ingresar a la Casa de Gobierno, otros funcionarios prefirieron un calculado silencio, como el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Chino Navarro, funcionario de la jefatura de Gabinete, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien de concretarse un acuerdo en la cúpula del gobierno de Frente de Todos, sería la encargada de escribir el decreto que modificará el organigrama y la ley de ministerios.

"Nothing to say", fue una de las frases más escuchada este jueves en medio de herméticas reuniones en la Casa Rosada, cuya traducción en castellano es "nada que decir".