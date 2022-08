"Ajustar" el gasto a lo imprescindible para seguir funcionando, es el mensaje que desde este lunes lanzó Massa a su par de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, y continuaba este martes el secretario de Hacienda, Raúl Rigo (encargado de diseñar el Presupuesto anual), con funcionarios responsables de la administración de cada uno de los 18 ministerios, en reuniones separadas que se desarrollaban en el Ministerio de Economía durante toda la jornada.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1556801659350552577 Un gusto revisar las metas de inversión pública con el ministro @jorgeferraresi, su profesionalismo para la evaluación de proyectos y análisis de números es clave para avanzar en todas las acciones que lleva adelante el @MinHabitatAR. pic.twitter.com/MQoRf6vmdM — Sergio Massa (@SergioMassa) August 9, 2022

Ayer arrancó Massa con Ferraresi y hoy siguen las reuniones junto a Rigo y Madcur (jefe de asesores del Gabinete Económico) con los responsables de administración de ministerios para techos de gasto y programar la gestión hasta fin de año.

"El gasto de los ministerios no superará lo ya presupuestado durante 2022", anticipó una fuente del entorno de Massa a A24.com y explicó que es lo que informará este martes el Ministerio de Economía en la reunión que se llevará a cabo con los responsables de administración de ministerios para “programar la gestión hasta fin de año”.

Esto implicaría que, en un escenario de fuerte suba de precios –y, como consecuencia, de un alza nominal de la recaudación– no habría lugar para decretos de readecuación del gasto. "Massa está avanzando así con el punto 1 de los ejes del Plan Económico de emergencia que planteó el día que asumió: 'Orden fiscal'", sostienen en su entorno.

El segundo punto de los 4 ejes del plan es "sostener el superávit comercial", el 3 eje es el "fortalecimiento de las Reservas" del Banco Central, algo que no se estaría cumpliendo, ya que la sangría de reservas y la venta del BCRA acumula más de 1100 millones de dólares en 9 días desde que asumió.

“Hemos citado para este martes a todos los y las responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año, para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto”, anunció Massa. El gasto presupuestado para lo que queda del año fue fijado por decreto por Martín Guzmán. En el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex ministro de Economía se había comprometido a lograr un nuevo presupuesto tras el fracaso legislativo del fin del año pasado.

Un detalle clave de ese presupuesto elaborado por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, (que comparte Guzmán y Massa) es que está diseñado con una inflación estimada de hasta 62%. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) estimó el viernes pasado que la suba de precios a fin de año puedo llegar hasta 95%.

Uno de los objetivos del Ministerio de Economía es aumentar la recaudación y para eso, la AFIP buscaría –con un cambio reglamentario– que más de 1900 empresas adelanten una cuota extra este año de entre 15% y 25% del impuesto a las ganancias.

Con ese aumento de la recaudación, esperan financiar el aumento y el bono especial a los jubilados de la mínima que este miércoles, un día antes de que se conozca el índice de inflación de julio que dará el INDEC , anunciarán Massa y la titular de la ANSES, la camporista Fernanda Raverta.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1556760487576190976 En el Ministerio de @Economia_Ar, nos reunimos con la Directora Ejecutiva de la ANSES, @FerRaverta y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo para ultimar detalles de los anuncios del miércoles para los jubilados y jubiladas. pic.twitter.com/Q0eM5tCFbY — Sergio Massa (@SergioMassa) August 8, 2022

Manzur y la primera reunión de Gabinete con Massa como ministro

sergio-massa-juan-manzur.jpg

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezará mañana una nueva reunión del Gabinete Nacional en la Casa Rosada, para analizar la marcha y el diseño de las políticas públicas del Gobierno. El comienzo del encuentro está previsto para las 7.30 en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Casa de Gobierno.

La de este miércoles, será la primera reunión de todos los ministros tras los cambios y fusión de carteras que terminaron con la designación de Massa como superministro de Economía, absorbiendo y fusionando en esa cartera a los ex ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y al de Desarrollo Productivo, que derivó en las renuncias de los ex jefes de esas carteras, Julián Domínguez y Daniel Scioli, respectivamente, además de la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, que duró apenas 24 días en el cargo.

Ahora Massa planteará los objetivos de la nueva gestión que algunos consideran como la alternativa a la que se juega el Frente de Todos para evitar una catástrofe económica.