“A mí no me asustan las discusiones. A todos los que me manifestaban cierta angustia, yo les decía que vayamos a ver Borgen (la serie). Hay que entender que somos una coalición con sectores que tienen miradas distintas y tenemos que sostener la unidad en la diversidad", indicó en declaraciones a Radio 10. Y agregó: "Eso se expresa, a veces, en debates privados, otras veces en debates públicos y eso no nos tiene que generar ningún temor”,