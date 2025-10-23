"Toto" Caputo ratificó el esquema cambiario y dijo que "el dólar a $1.500 está más que cómodo"

Respecto del comportamiento del mercado, Caputo remarcó que el Gobierno no intervendrá mientras el precio se mantenga dentro de las bandas preestablecidas. “Creo que mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera. Si va a uno de los extremos de la banda, actuamos”, afirmó.

El ministro insistió en que la dinámica cambiaria refleja decisiones individuales y no un desajuste estructural. “Hoy la gente está comprando en el techo de la banda. Vos no te podés enojar con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota. Yo no me enojo ni con los que compraban en $1.200, ni con los que compran en $1.500”, expresó.

Por último, Caputo planteó que la estabilidad actual del tipo de cambio se vincula con una "mejora en los fundamentos económicos", en particular el equilibrio fiscal y el superávit comercial. “Las economías que funcionan bien tienen monedas más fuertes”, resumió.