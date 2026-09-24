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Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Santiago Riva Roy reveló en Bondi Live la supuesta interna del canal con la campeona de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham.

24 sept 2026, 14:08
Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Hace más de una semana Sol Abraham se consagró como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, y ya se encuentra en una supuesta interna con Telefe. La información la dio Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde contó que una importante persona del canal habría cuestionado duramente la actitud de la campeona después de su salida del reality: "Un número uno de Telefe me dice: 'Sol está subida al caballo, para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta'", relató el periodista.

Pero la crítica no habría quedado solamente en su personalidad o en sus comentarios sobre otros participantes. Según Riva Roy, desde el canal también cuestionaron una supuesta actitud de la campeona a la hora de decidir en qué espacios televisivos participar: "Encima se cree que puede elegir a dónde va y a dónde no", agregó.

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Desde su consagración, Sol recibe en redes varios comentarios de acomodo y se vio envuelta en distintas polémicas, una de las más recientes tuvo como protagonista a Georgina Barbarossa, quien fue duramente crítica contra la campeona.

Además, con la salida de Evangelina Anderson del panel de Cortá por Lozano, en un principio se conoció que Sol o Yanina Zilli podían ser las posibles reemplazantes, pero finalmente se confirmó que será Eliana Guercio quien ocupará ese lugar, un dato que reforzaría la idea de que parte del canal no apostó por ella para sumarla a uno de sus programas.

Cuánto dinero ganó Sol Abraham por consagrarse campeona de Gran Hermano Generación Dorada

Por imponerse en la gran final con el 51,8% de los votos, Sol Abraham recibió un premio de $70 millones, una vivienda prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual, mientras que Yipio, la subcampeona, se llevó $20 millones y otra casa.

La cifra, sin embargo, quedó muy por debajo en dólares del premio que había recibido Marcelo Corazza en la primera edición del reality, en 2001.

     

 

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