Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Hace más de una semana Sol Abraham se consagró como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, y ya se encuentra en una supuesta interna con Telefe. La información la dio Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde contó que una importante persona del canal habría cuestionado duramente la actitud de la campeona después de su salida del reality: "Un número uno de Telefe me dice: 'Sol está subida al caballo, para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta'", relató el periodista.