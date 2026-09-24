Afirman que en Telefe estarían furiosos con Sol Abraham: el picante motivo

Cuánto dinero ganó Sol Abraham por consagrarse campeona de Gran Hermano Generación Dorada

Por imponerse en la gran final con el 51,8% de los votos, Sol Abraham recibió un premio de $70 millones, una vivienda prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual, mientras que Yipio, la subcampeona, se llevó $20 millones y otra casa.

La cifra, sin embargo, quedó muy por debajo en dólares del premio que había recibido Marcelo Corazza en la primera edición del reality, en 2001.