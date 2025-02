Tras salir de la OMS, Milei adelantó que Argentina podría dejar el Acuerdo de París

En esa misma línea, se refirió al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: "Lo voy a lograr", dijo, aunque advirtió que no sabe cuándo: "No lo sé, porque no solo depende de Argentina. Pero tengo mis esperanzas para que el Mercosur no se convierta en una traba para lograrlo. Haré todo para que se pueda avanzar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos".

La salida de Argentina del Acuerdo de París

Consultado sobre la posibilidad de que Argentina se retire del Acuerdo de París, admitió que lo está "considerando porque yo no adhiero a la agenda ambientalista. Para mí es un verdadero fraude. La cuestión del cambio climático, tal como está planteada, es incorrecta". El Trato de París es un acuerdo internacional sobre el cambio climático.

"Es decir, la cuestión del calentamiento global no tiene que ver con la presencia del ser humano. Es un problema del ciclo de temperaturas del planeta. Dentro de los conocimientos que tenemos, es el quinto ciclo de altas temperaturas que tiene. En los cuatro anteriores, el ser humano no estaba. Además, eso está inspirado en lo que yo llamo el neomarxismo, o marxismo cultural, o posmarxismo, que es básicamente el pensamiento woke", agregó.

Y celebró la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "quitarles el financiamiento a los tantos artículos académicos sobre la cuestión del cambio climático. Esa fue la censura woke que he estado denunciando en el foro de Davos. Si vos no hablabas de cambio climático, a vos te etiquetaban de terraplanista o conspiracionista y a consecuencia de ello te tachan, te censuran, te silencian. Esa es la violencia y la censura woke".

Los planes del Gobierno para el CONICET

Consultado por sus planes para la ciencia argentina y el CONICET, Milei dijo: "Los planes para que la ciencia, digo, que la ciencia sea ciencia, digamos, que no sea propaganda política".

"No me gustan las aplicaciones a todo lo que tiene que ver con las ramas sociales. Lo único que hace es favorecer a parásitos que escriben a favor del Estado y en contra de la gente para mantener un estatus de vida que no tiene contrapartida de mercado ¿en qué mejoran la vida de la gente esos panfletos, como estudiar el ano dilatado de Batman?", cuestionó.

E insistió: "Yo quiero que la ciencia promueva la tecnología de punta. De hecho, nosotros estamos haciendo todos los desarrollos en materia nuclear en base a investigaciones hechas desde científicos. Algunos trabajan en el Estado y otros en el sector privado".

milei motosierra.JPG Javier Milei en una entrevista para Le Point.

La dolarización y eliminación del cepo

"Para el año 2026 va a ser historia del pasado. A lo largo de este año lo vamos a sacar", afirmó Milei respecto del cepo al dólar durante la entrevista con Le Point. Y aseguró que "estamos avanzando en un proceso de dolarización endógena. La competencia de monedas está en marcha".

"Yo dije que ese proceso tardaba por lo menos cuatro años. Nunca dije que fuera instantáneo. Tengo que recomponer el balance del Banco Central. Lo cual nosotros estimamos que este año lo vamos a hacer. La diferencia es la velocidad que la podamos hacer en función del financiamiento que podamos conseguir para eso, para terminar de sanear el balance del Banco Central. O sea, si nosotros conseguimos financiamiento para sanear el balance", detalló.

La economía Argentina: inflación, pobreza y elecciones

Asimismo, consideró que "Argentina se está poniendo de pie. La tasa de inflación está bajando, la economía está creciendo fuertemente, la pobreza y la indigencia se están derrumbando. Pero es estúpido de creer que el cambio es instantáneo. O sea, usted no hace el catching up en cinco minutos. Creer que se hace en cinco minutos, es ingenuo".

Respecto a una posible victoria en las elecciones legislativas, dijo: "A mí, los argentinos me encomendaron que bajen la inflación, que baje la inseguridad, que avance en aumentar la libertad y que si es posible haga crecer la economía. Yo estoy haciendo eso. Después la gente en la zona dirá si está de acuerdo o no. Si estoy cumpliendo con mi job description".

"Mi objetivo es que Argentina vuelva a ser una potencia mundial de primera línea, con el máximo nivel de libertad económica. Eso, Irlanda lo logró en 35 años. Pero lo más interesante es que usted los beneficios los empieza a ver muy rápidamente. Si usted toma el caso argentino, el PBI per cápita medio en dólares subió 120 % el último año. Mire si hemos avanzado o no".

"¿Cómo hizo para echar a más de 35.000 empleados públicos sin que haya revolución en la calle?", preguntó el periodista. "Gracias a la maravillosa ministra de seguridad que tengo, la ministra Patricia Bullrich", respondió el Presidente.