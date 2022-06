"Viviana Canosa progresista": la dura carta con la que el hijo del "Chino" Navarro criticó a Cristina Kirchner

Hijo del Chino Navarro 22.jpg La carta difundida por el hijo del "Chino" Navarro apuntó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El duro descargo del hijo del "Chino" Navarro con Cristina Kirchner

“No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lawfare. El hecho de que todo es lawfare nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte, nos alejan de quienes laburan, de quienes realmente sufren la falta de Justicia -que no es Cristina-, la falta de respuesta ante los problemas reales que la Justicia no resuelve y dilata -femicidios, trata, narcotráfico, inseguridad- o las distancias sobre tema sociales -adopción, pensiones, herencias-”, detalló el militante.

Y siguió con un fuerte mensaje: "Elige Cristina Fernández a dedo, se enoja con el elegido y lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a Cobos, Boudou, Insaurralde o Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos. Tampoco destruimos o intentamos partir al campo popular”.

Cristina Kirchner sonriente.png Cristina Kirchner acordó con los intendentes del PJ del conurbano cómo avanzar contra las organizaciones que manejan los planes sociales.

Navarro agregó que “Eva vive en un barrio obrero, en esas casas casi prefabricadas que entregó Cristina hace 10 años". Y siguió: "Las casas se caen abajo. Cada tanto llega el patrullero al barrio. Luego, el Estado aparece a cuentagotas. Cristina habla en la CTA, pero nadie se mueve. Parecen paralizados por los cargos. La foto lo dice todo. Un ejército derrotado que no puede hablar, que no puede disentir ni proponer, que solo obedece al maltrato de los gritos de la jefa. Nota aparte: orgullo ver a nuestra intendenta Mariel Fernández rodeada de aplaudidores y no aplaudir”.

El pedido especial a Alberto Fernández

El militante del Movimiento Evita completó sus palabras con un mensaje directo al presidente Alberto Fernández: “No caigamos en la trampa. Compañero Presidente, ¡¡reaccione!! Lo quieren sumiso. Lo quieren obligar a los mismos errores que nos dejaron a Macri de presidente".

Y concluyó con un especial pedido: "No abandone a nuestro pueblo como nos abandonaron en el 2015. Como canta Fito, no entregue a la militancia popular, a esos cuervos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Vamos a mostrar los dientes. Pero no para el enojo fácil, sino para ver dibujada la sonrisa del pueblo. Con los movimientos populares no se jode. Con nuestro pueblo tampoco. ¡Vivan las y los trabajadores de mi patria!”.