Vuelve la causa Vialidad: empiezan nuevas audiencias y pedirán que condenen a Cristina Kirchner como jefa de la banda

El primero en exponer será el fiscal federal Mario Villar, que se enfocará en defender los fundamentos que plantearon sus colegas durante el juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, por lo que reclamará que se castigue la supuesta asociación ilícita, y se anulen las absoluciones de cuatro imputados.

Luego será el turno de los defensores de Mauricio Collareda y Raúl Daruich (29 de marzo); Cristina Kirchner y José López (7 de marzo), Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe (14 de marzo); Lázaro Báez y Omar Periotti (25 de marzo); y, Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor René Garro (4 de abril).

Durante esta semana previa, los integrantes de Casación verificaron personalmente que la Sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py quede lista para las audiencias, que serán orales y públicas. De hecho, se habilitó el sistema de streaming para difundir el proceso a través de youtube.

Los procesados tienen derecho a estar presentes en la sesión, incluso a hacer uso de su defensa, tanto en el momento del alegato de sus abogados, como en la instancia de las últimas palabras ante los magistrados, para que después se retiren a deliberar. Hasta ahora ninguno de ellos confirmó su asistencia ni su voluntad de dirigirse al Tribunal. La mayor incógnita es conocer qué hará Cristina Fernández de Kirchner, quien nunca desechó las oportunidades de enfrentar a los jueces. Cuando se conoció su condena, la ex mandataria afirmó: "Esto no es ni Lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial".

Precisamente en este caso, una de las razones por la que se demoró el trámite en Casación fue que la ex mandataria intentó recusar sin éxito a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky apuntando contra su supuesta imparcialidad, porque ambos visitaron a Mauricio Macri cuando era presidente, en la Casa Rosada y en la Residencia de Olivos.

Una vez que la Sala 4 de Casación escuche a todas las partes, deberían tomarse hasta 20 días hábiles para resolver, aunque fuentes judiciales explicaron a A24.com que esos plazos son ordenatorios, pero no obligatorios. Cuando la Cámara dictamine, quedará la posibilidad de los condenados o del Ministerio Público Fiscal (MPF) de recurrir el fallo, por lo que la decisión de la justicia no quedará firme hasta que llegue a la Corte Suprema de la Nación.

Recordemos que durante el juicio oral, el TOF 2 concluyó que entre el 2003 y el 2015 existió un plan criminal con el fin de obtener beneficios económicos a través de la obra pública adjudicada a las empresas del Grupo Austral, para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Junto con Cristina Kirchner, el Tribunal condenó al empresario Lázaro Báez (6 años), al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); a los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años). Finalmente, absolvió al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex subsecretario de obras públicas, Abel Fatala; al ex presidente de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro; y al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

La fiscalía insistirá en que Cristina Kirchner era la jefa de la banda

Vialidad: la defensa de Lázaro Báez pedirá su absolución en el cierre del alegato_L.jpg Vialidad: la defensa de Lázaro Báez pedirá su absolución en el cierre del alegato (Foto: NA).

El fiscal federal Mario Villar le pedirá a la Cámara Federal de Casación Penal que condene a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita en la Causa Vialidad. Asimismo, le reclamará que revise las absoluciones que beneficiaron a Julio De Vido y a otros tres ex funcionarios. Para el representante del MPF la sentencia del TOF 2 se quedó a mitad de camino, y existe el riesgo de que el mensaje para los futuros gobernantes sea que robarle al Estado tiene “una pena exigua”.

Para su alegato, Villar le pidió a los jueces que le reserven tres horas, porque quiere desarrollar los argumentos por los que ratificará la acusación de los fiscales de la etapa oral, Diego Luciani y Sergio Mola, que habían solicitado para la ex presidenta 12 años de prisión.

Los fiscales coinciden en que Cristina Kirchner "fue la jefa de una banda de más de tres personas que planearon varios mecanismos para cometer fraude en 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz". Por eso, en su planteo, Villar rechazará que los hechos puedan ser computados como un solo delito, porque entiende que es inadmisible hacer un “descuento por cantidad”.

En este sentido, el voto mayoritario de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, consideró que las contrataciones investigadas tienen un mismo patrón dentro de una misma administración, por lo que basado en jurisprudencia de la Corte Suprema, entendió que pueden ser considerados como un delito único. Por su parte, el voto disidente del juez Andrés Basso sostuvo que no se trata de un solo modus operandi, sino que se activaron diversos planes delictivos que significaron graves actos de corrupción.

Desde la fiscalía procurarán convencer al Tribunal de que el dolo no fue unitario, pues fue ejecutado en etapas, estableciendo nuevas formas de robo al Estado, con el dictado de normas que se adaptaban a la necesidad del crimen organizado, a lo largo del tiempo investigado. Villar explicará que, en todo caso, no fue una, sino que fueron tres las administraciones que llevaron adelante los actos de corrupción, en alusión a las tres presidencias del kirchnerismo.

En una presentación por escrito, el fiscal de Casación adelantó que la pena resultante del fallo del TOF 2 “no solo aparece como exigua sino como paradójica, pues comunica a la sociedad y, en particular, a los futuros funcionarios, que si se va a delinquir es mejor hacerlo muchas veces y se la cobrarán como una”,

Villar también pedirá al Tribunal que revoque las absoluciones de Julio Miguel De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y Carlos Kirchner, porque entiende que no pudieron desconocer el procedimiento por el cual se defraudó al Estado, puesto que por el rol que ocupaban dentro del sistema de responsabilidades de gobierno no es razonable que resulten liberados de culpa y cargo.

El alegato de la fiscalía será transmitido en vivo a través de la plataforma youtube, tal como fue difundido en el juicio oral, cuando se pudo seguir paso a paso el histórico alegato de Luciani y Mola. En las posteriores audiencias será el turno de los defensores, que según anticiparon pedirán a los jueces que revoquen todas las condenas.