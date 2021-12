Wado de Pedro recordó el 20 de diciembre de 2001: "Me llevaron en un patrullero y me picanearon"

Embed

El actual ministro, quien en 2001 formaba parte de la organización Hijos y de la agrupación universitaria NBI de la Facultad de Derecho (Necesidades Básicas Insatisfechas), relató que tras ser detenido reconoció a un fotógrafo "porque era (colaborador) de Abuelas (de Plaza de Mayo)", al que le gritó: "Soy Wado, soy de Hijos".

"Me ponen adentro del patrullero esposado y me siguen pegando violentamente. Después el patrullero choca contra un auto, ese auto vuelca, entonces se juntaron vecinos", agregó el ministro. "Yo tenía golpes por todos lados, de la represión y por el choque. Los vecinos cuando ven que me me quería llevar en el patrullero hicieron fuerza para que llamen otra ambulancia. Entonces ahí vino una ambulancia más y me llevaron al Argerich", enfatizó.

wado de pedro.jpg

De Pedro terminó en el Hospital Argerich, donde fue atendido por el médico Barbeito. "Ahí por suerte uno de los médicos se da cuenta que estaba muy golpeado y pide reposo por 6 horas. En esa estadía de 6 horas, todavía detenido y esposado, los policías me decían que me iban a matar", recordó.

Mientras él estaba en reposo, contó, "muchas organizaciones, compañeros y compañeras presentaron hábeas corpus" que le permitieron conseguir la orden de un juez para que lo liberaran.

wado de pedro crisis 2001.jpg

A 20 de la crisis del 2001

El día que se cumplen veinte años del 20 de diciembre de 2001, De Pedro emitió un tuit en el que repasó que "mucha gente me ayudó ese día" y en particular destacó "a Damián Neustadt, que retrató el hecho aún bajo amenazas, y especialmente al doctor del Argerich Gustavo Barbeito, que me retuvo en observación, llamó a los judiciales y me salvó".