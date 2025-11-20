ANSES confirmó un extra clave antes de Navidad: de cuánto será y quiénes lo cobran

Aumento, aguinaldo y bono: los tres pagos que ANSES depositará antes de Navidad

En diciembre, ANSES articulará un esquema de liquidación clave para reforzar los ingresos en vísperas de las fiestas. Los jubilados y pensionados podrán percibir:

1) El haber mensual actualizado (aumento del 2,3 %)

El incremento, que responde a la movilidad atada a la inflación, ajusta los haberes de todas las prestaciones de forma uniforme.

La jubilación mínima quedará en $340.755,35, cifra que sirve como base para los cálculos del aguinaldo y para los bonos que el Gobierno suele otorgar a los sectores de menores ingresos.

2) El medio aguinaldo (SAC)

El Sueldo Anual Complementario corresponde al 50 % del mejor haber percibido durante el segundo semestre (julio a diciembre).

Esto significa que si el mejor ingreso del jubilado fue en noviembre, por efecto del aumento, el aguinaldo se calculará sobre esa cifra, elevando el pago final.

3) El bono de fin de año (pendiente de confirmación oficial)

Si bien el Gobierno aún no lo anunció, durante todo el 2025 se otorgaron refuerzos mensuales o bimestrales que funcionaron como un colchón contra la inflación.

En el sector previsional dan por descontado que diciembre tendrá un extra de 70 mil pesos, especialmente para quienes cobran la mínima, la PUAM o las PNC.

De confirmarse, sería el tercer componente que elevaría el total a cobrar por encima de los $580.000 en algunos casos.

ANSES_pensionados

Por qué diciembre 2025 será uno de los meses de mayor ingreso para los jubilados

Históricamente, diciembre es un mes particular para el sistema previsional debido a la combinación del último aumento anual y el pago del aguinaldo. Sin embargo, en 2025 la situación es especial por varios motivos:

El año estuvo atravesado por una inflación sostenida, que obligó al Gobierno a actualizar haberes con índices mensuales.

Los bonos se transformaron en un complemento casi permanente para quienes perciben haberes más bajos.

El aguinaldo representa un ingreso clave para cubrir gastos de fin de año, como celebraciones, medicamentos, impuestos y compras estacionales.

El aumento del segundo semestre impacta directamente en el cálculo del SAC, por lo que el aguinaldo de diciembre suele ser más elevado que el de junio.

En ese contexto, 2025 finalizará con un pago excepcionalmente alto, que permitirá a muchos jubilados afrontar un mes complejo con un mayor respaldo financiero.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre 2025: montos actualizados

ANSES ya publicó los valores correspondientes al haber de diciembre y las proyecciones del aguinaldo. A continuación, los montos estimados, con y sin bono incluido.

Jubilación mínima (SIPA)

Haber de diciembre: $340.755,35

Aguinaldo estimado: $170.000

Total con aguinaldo: $510.000

Total con bono (estimado): $580.000

Con estos montos, los jubilados que perciben la mínima serán los más beneficiados, ya que también integran el grupo que, históricamente, recibe bonos diferenciales.