AHORA: todas las pensiones de ANSES que el Gobierno dará de baja en noviembre

Cómo se controlará la residencia de los beneficiarios

Para verificar el cumplimiento del requisito, ANSES trabajará en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, utilizando sus registros para constatar la salida y el ingreso al país de cada titular. Esta comprobación de movimientos migratorios se convierte en una herramienta clave para la institución, ya que le permite monitorear si los beneficiarios de estas pensiones cumplen con el tiempo de permanencia en territorio argentino.

Reactivación del beneficio en caso de suspensión

En caso de que se suspenda el beneficio por incumplimiento del requisito de residencia, ANSES permitirá a los pensionados solicitar la reactivación del beneficio una vez que se encuentren nuevamente en el país. Sin embargo, esta reactivación no es automática ni garantizada, ya que la normativa establece que aquellos que pierdan el beneficio debido al incumplimiento de esta condición podrían no tener la posibilidad de recuperarlo si el motivo fue una estancia fuera del país prolongada y no justificada.

Para reactivar la prestación, el titular deberá estar físicamente en Argentina y presentar una solicitud formal ante ANSES, demostrando que ha regresado al país y que cumple con las condiciones vigentes.