ALERTA por cambios en el calendario ANSES de diciembre para JUBILADOS: cuándo cobran

Bono de $70.000: quiénes lo reciben y por qué es clave

El tercer componente, y uno de los más importantes del cronograma, es el bono extraordinario de $70.000. El Gobierno ya confirmó que este refuerzo volverá a pagarse en diciembre y estará dirigido exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima y a grupos equivalentes.

De este modo, percibirán el bono de $70.000:

Jubilados y pensionados con haber mínimo .

Titulares de la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) .

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez .

Titulares de PNC Madre de Siete Hijos, que cobran el equivalente a la mínima.

Quienes cobren haberes superiores al mínimo no recibirán este pago extraordinario, aunque sí tendrán aumento y medio aguinaldo.

Jubilación mínima: cuánto se cobra en total

La jubilación mínima queda conformada de la siguiente manera:

Haber mínimo base: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Este es uno de los montos más altos del año para quienes se encuentran en la base previsional. Con el aumento, el bono y el SAC, el ingreso supera los $580.000, un alivio que llega justo antes de las Fiestas.

Jubilación máxima: sin bono, pero con aumento y aguinaldo

ANSES confirmó que los jubilados con haberes más altos percibirán los siguientes importes:

Haber máximo base: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar en diciembre: $3.440.695,38

Los titulares de la jubilación máxima no reciben bono, ya que este refuerzo está destinado a quienes cobran la mínima o sus equivalentes. Aun así, en diciembre superarán los $3,4 millones, siendo uno de los ingresos individuales más altos del sistema previsional.

PUAM: cuánto cobran los titulares en diciembre

La PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de la mínima, también está alcanzada por el aumento, el aguinaldo y el bono.

Haber base: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total a cobrar en diciembre: $479.055,50

En términos porcentuales, la PUAM se convierte en una de las prestaciones con mejor refuerzo en diciembre, ya que combina los tres componentes sin exclusiones.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

Estas prestaciones, que representan el 70% de la mínima, también reciben el triple componente:

Haber base: $238.615,71

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total a cobrar en diciembre: $427.923,56

Este grupo es uno de los más vulnerables dentro del sistema, por lo que el refuerzo de diciembre es clave para recomponer ingresos que vienen perdiendo contra la inflación desde hace meses.

PNC Madre de Siete Hijos

Estas beneficiarias cobran el equivalente a la jubilación mínima, por lo que acceden al triple pago completo:

Haber base: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

La cifra final es idéntica a la de la jubilación mínima, dado que el esquema está equiparado.

Por qué cambia el calendario de ANSES en diciembre

El tradicional calendario de pagos sufrirá un cambio puntual en diciembre debido al feriado nacional del lunes 8, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María. Esto obliga al organismo a retrasar el inicio del cronograma, que comenzará el martes 9 de diciembre.

Si bien ANSES aún no publicó la grilla oficial, las fechas estimadas respetan el orden habitual y contemplan el corrimiento por el feriado. Así queda el calendario tentativo:

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima