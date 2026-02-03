Jubilados cobran más en febrero: cómo acceder al bono y a los $120.000 extras
ANSES confirmó aumentos por movilidad, un bono extra para los haberes más bajos y un reintegro automático que puede sumar hasta $120.000 en el mes, sin trámites.
Febrero llega con mejores ingresos para jubilados y pensionados de ANSES. Además del aumento por movilidad y el pago de un bono extraordinario para los haberes más bajos, se mantiene vigente un programa de reintegros por compras con tarjeta de débito que puede representar hasta $120.000 adicionales en el mes.
El paquete de medidas fue ratificado por el Ministerio de Capital Humano y se aplica de forma automática, sin cambios en el calendario de pagos ni necesidad de realizar trámites presenciales. De esta manera, miles de beneficiarios verán un ingreso extra directo en sus cuentas bancarias.
Reintegro de hasta $120.000 por compras con tarjeta de débito
Durante febrero continúa activo el esquema de devolución de dinero por consumos realizados con tarjeta de débito, destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES.
El beneficio consiste en la devolución de un porcentaje del gasto mensual realizado en comercios adheridos, con un tope máximo de hasta $120.000 por titular.
La acreditación del reintegro se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la jubilación o pensión. No es necesario inscribirse ni completar formularios: el sistema toma las operaciones registradas y deposita el dinero dentro de los plazos previstos por el programa.
El monto final a cobrar depende del nivel de consumo mensual. A mayor uso de la tarjeta de débito en rubros incluidos, mayor será el reintegro, siempre dentro del tope establecido.
Este mecanismo tiene un doble objetivo: fomentar el uso de medios de pago electrónicos y reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores mediante la devolución parcial de gastos cotidianos.
Bono para jubilados: quiénes lo cobran en febrero
A los reintegros se suma el bono extraordinario que ANSES paga a quienes perciben los haberes más bajos. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación y se acredita junto con la jubilación mensual.
Si bien el bono aún no fue formalizado mediante una resolución específica para febrero, el Gobierno lo viene otorgando de manera consecutiva desde hace casi un año, por lo que se espera su continuidad.
Aumento por movilidad: cuánto suben las jubilaciones en febrero
Además de los extras, en febrero se aplicó el aumento por la fórmula de movilidad, que impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.
El incremento definido para este mes es del 2,85%, porcentaje que se suma al haber mensual y eleva el monto base sobre el cual luego se calculan otros refuerzos, como el bono.
Cuánto puede cobrar un jubilado en febrero
Con la combinación de aumento por movilidad, bono extraordinario y reintegros por compras con débito, los jubilados pueden ver una mejora significativa en el ingreso total del mes.
En los casos de mayor consumo con tarjeta de débito, el refuerzo por reintegros puede alcanzar los $120.000, que se suman al haber mensual actualizado y al bono, generando un alivio importante en el presupuesto.
Qué hay que tener en cuenta para acceder a los beneficios
Para no perder estos ingresos adicionales, ANSES recomienda:
Cobrar el haber en una cuenta bancaria con tarjeta de débito activa.
Utilizar la tarjeta de débito en comercios adheridos al programa de reintegros.
Mantener los datos personales actualizados en el sistema de ANSES.
Todas las acreditaciones se realizan sin trámites adicionales y respetando el calendario habitual de pagos, por lo que los beneficiarios solo deben controlar los movimientos de su cuenta para verificar los reintegros.
Con estos refuerzos, febrero se presenta como un mes clave para los jubilados y pensionados, que no solo reciben el aumento previsto por ley, sino también extras que pueden marcar una diferencia real en el ingreso final.