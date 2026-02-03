Jubilados cobran más en febrero: cómo acceder al bono y a los $120.000 extras

La acreditación del reintegro se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la jubilación o pensión. No es necesario inscribirse ni completar formularios: el sistema toma las operaciones registradas y deposita el dinero dentro de los plazos previstos por el programa.

El monto final a cobrar depende del nivel de consumo mensual. A mayor uso de la tarjeta de débito en rubros incluidos, mayor será el reintegro, siempre dentro del tope establecido.

Este mecanismo tiene un doble objetivo: fomentar el uso de medios de pago electrónicos y reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores mediante la devolución parcial de gastos cotidianos.

Bono para jubilados: quiénes lo cobran en febrero

A los reintegros se suma el bono extraordinario que ANSES paga a quienes perciben los haberes más bajos. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación y se acredita junto con la jubilación mensual.

Si bien el bono aún no fue formalizado mediante una resolución específica para febrero, el Gobierno lo viene otorgando de manera consecutiva desde hace casi un año, por lo que se espera su continuidad.

Aumento por movilidad: cuánto suben las jubilaciones en febrero

Además de los extras, en febrero se aplicó el aumento por la fórmula de movilidad, que impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El incremento definido para este mes es del 2,85%, porcentaje que se suma al haber mensual y eleva el monto base sobre el cual luego se calculan otros refuerzos, como el bono.

Cuánto puede cobrar un jubilado en febrero

Con la combinación de aumento por movilidad, bono extraordinario y reintegros por compras con débito, los jubilados pueden ver una mejora significativa en el ingreso total del mes.

En los casos de mayor consumo con tarjeta de débito, el refuerzo por reintegros puede alcanzar los $120.000, que se suman al haber mensual actualizado y al bono, generando un alivio importante en el presupuesto.

ANSES_AUH_Alimentar

Qué hay que tener en cuenta para acceder a los beneficios

Para no perder estos ingresos adicionales, ANSES recomienda:

Cobrar el haber en una cuenta bancaria con tarjeta de débito activa .

Utilizar la tarjeta de débito en comercios adheridos al programa de reintegros.

Mantener los datos personales actualizados en el sistema de ANSES.

Todas las acreditaciones se realizan sin trámites adicionales y respetando el calendario habitual de pagos, por lo que los beneficiarios solo deben controlar los movimientos de su cuenta para verificar los reintegros.

Con estos refuerzos, febrero se presenta como un mes clave para los jubilados y pensionados, que no solo reciben el aumento previsto por ley, sino también extras que pueden marcar una diferencia real en el ingreso final.