Los jubilados de ANSES cuentan en febrero con una actualización que modifica los haberes previsionales. El organismo aplica una suba automática vinculada a la inflación, que se combina con un refuerzo fijo para los ingresos más bajos.
ANSES activa en febrero una actualización que impacta de forma directa en los ingresos de los jubilados. El aumento mensual, el bono vigente y los cambios en el calendario explican por qué los montos finales generan expectativa entre los beneficiarios.
Jubilados de ANSES cobran con aumento y bono en febrero
El nuevo esquema alcanza a jubilados y pensionados del sistema contributivo y no contributivo. La liquidación se realiza sin trámites y se deposita según el calendario oficial, que este mes presenta ajustes por los feriados nacionales.
Aunque el porcentaje de aumento es uniforme, el ingreso final no es igual para todos los jubilados. La continuidad del bono y el tipo de prestación determinan cuánto cobra cada beneficiario en febrero.
El aumento de ANSES para jubilados en febrero es del 2,8%, en línea con la inflación informada por el INDEC. La suba se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente y alcanza a jubilaciones, pensiones y prestaciones previsionales.
Con la continuidad del bono de $70.000, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:
El refuerzo se paga de manera automática y solo corresponde a quienes perciben ingresos bajos. Los jubilados que superan el haber mínimo no reciben el bono adicional.
El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y se deposita junto con el haber mensual. No se trata de un pago extraordinario nuevo, sino de un refuerzo que ANSES mantiene para los ingresos más bajos.
Acceden al bono:
El refuerzo no se ajusta por inflación y no alcanza a jubilaciones medias ni altas. Su impacto es clave para el ingreso final de quienes cobran el haber mínimo.
El efecto del aumento no es idéntico para todos los jubilados. En los haberes mínimos, la combinación entre el ajuste del 2,8% y el bono genera una mejora mayor en términos nominales.
En cambio, quienes no reciben el refuerzo solo perciben el incremento porcentual. Por ese motivo, el ingreso final depende del tipo de prestación y del monto base que cobra cada titular.
ANSES remarca que no es necesario realizar gestiones adicionales. El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria habitual.
ANSES ajustó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados de Carnaval. La medida alcanza a jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones, sin modificar los montos a cobrar.
El organismo explicó que el reordenamiento busca evitar demoras en la operatoria bancaria. Las fechas exactas de acreditación pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.