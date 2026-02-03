Con la continuidad del bono de $70.000, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79

$429.081,79 PUAM: $357.263

$357.263 Pensión No Contributiva: $321.355

$321.355 Jubilación máxima: $2.416.275,65

El refuerzo se paga de manera automática y solo corresponde a quienes perciben ingresos bajos. Los jubilados que superan el haber mínimo no reciben el bono adicional.

Qué jubilados de ANSES cobran el bono en febrero

ANSES_calendario Jubilados de ANSES cobran con aumento y bono en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y se deposita junto con el haber mensual. No se trata de un pago extraordinario nuevo, sino de un refuerzo que ANSES mantiene para los ingresos más bajos.

Acceden al bono:

Jubilados que cobran la mínima,

Titulares de PUAM,

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

El refuerzo no se ajusta por inflación y no alcanza a jubilaciones medias ni altas. Su impacto es clave para el ingreso final de quienes cobran el haber mínimo.

Cómo impacta el aumento de febrero en el ingreso total de los jubilados

El efecto del aumento no es idéntico para todos los jubilados. En los haberes mínimos, la combinación entre el ajuste del 2,8% y el bono genera una mejora mayor en términos nominales.

En cambio, quienes no reciben el refuerzo solo perciben el incremento porcentual. Por ese motivo, el ingreso final depende del tipo de prestación y del monto base que cobra cada titular.

ANSES remarca que no es necesario realizar gestiones adicionales. El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria habitual.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos de febrero

ANSES ajustó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados de Carnaval. La medida alcanza a jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones, sin modificar los montos a cobrar.

El organismo explicó que el reordenamiento busca evitar demoras en la operatoria bancaria. Las fechas exactas de acreditación pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.