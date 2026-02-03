A24.com

POLÉMICA Y LLANTO

Sorpresa y malestar en El Trece: cuatro integrantes fuera de un programa sin previo aviso

En LAM contaron que cuatro integrantes de un programa de El Trece habrían sido desvinculadas sin ser avisadas con antelación. Una de ellas se mostró en un video llorando y angustiada por la situación.

3 feb 2026, 21:53
Un fuerte sacudón se vivió en las últimas horas en El Trece, luego de que trascendiera la salida de cuatro integrantes de un programa del canal. La noticia generó repercusión, sobre todo cuando una de las afectadas subió a redes sociales un video llorando y angustiada, dejando en evidencia el impacto emocional de la decisión.

La información fue revelada en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa contó que las cuatro azafatas del programa que conduce Guido Kaczka no continuarían formando parte del ciclo por una determinación tomada por la producción. Según se explicó al aire, se trataría de una reestructuración interna que dejó afuera a las jóvenes, una medida que cayó como un balde de agua fría puertas adentro.

"En diciembre, estas cuatro personas terminaron su contrato con la promesa de firmar en febrero uno nuevo para el ciclo que continuaría en Canal 13. Una de las chicas, Candela Díaz, llamó a producción y preguntó: “¿Qué va a pasar con este tema?”", reveló el panelista.

Luego de que sus compañeras arruinaran el enigmático, Pepe cedió y reveló los nombres: “Las cuatro azafatas de Guido Kaczka: Candela, Stefanía, Mar...".

“Hablé con Candela. Empezaron siendo siete en The Balls. Cuando cerraron el año, preguntaron y les dijeron: ‘Guárdense ustedes cuatro, que van a continuar’”, sumó Ochoa sobre una promesa que no fue cumplida. Para desdramatizar la situación y evitar que se interpretara como algo personal contra las despedidas, desde el panel aclararon que “todos los años cambian las azafatas”.

Qué dijo una de las azafatas de Guido Kaczka

Candela “Pampa” Díaz rompió el silencio en redes sociales luego de conocerse la decisión de la producción del programa, una noticia que, según dejó entrever, la tomó completamente por sorpresa. La joven tenía la ilusión de continuar formando parte del ciclo y proyectaba seguir adelante en ese espacio que había logrado consolidar.

Me acabo de enterar de que, probablemente, en el nuevo formato de Canal 13, en el programa de Guido no vamos a estar. Estaba rechazando un montón de propuestas pensando que iba a volver a trabajar con él y me dijeron que probablemente no. Dijeron que en el nuevo programa no van a necesitar tantas azafatas. Es re feo enterarse así. Es terrible esta situación", dijo Pampa, desconsolada.

Además, destacó la importancia de la experiencia y el dolor que le generó no poder cerrar esa etapa como lo hubiera deseado:Fue hermoso lo que me pasó, la pasé re bien ahí, pero supongo que todo lo bueno se termina. Ay, no puedo más. No tanto por mí, porque sé que voy a seguir teniendo propuestas increíbles. Estar en la tele nunca fue mi sueño, pero fue tan lindo y duró tan poco. Siento que no le había dado el cierre que necesitaba".

