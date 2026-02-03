Sorpresa y malestar en El Trece: cuatro integrantes fuera de un programa sin previo aviso

“Hablé con Candela. Empezaron siendo siete en The Balls. Cuando cerraron el año, preguntaron y les dijeron: ‘Guárdense ustedes cuatro, que van a continuar’”, sumó Ochoa sobre una promesa que no fue cumplida. Para desdramatizar la situación y evitar que se interpretara como algo personal contra las despedidas, desde el panel aclararon que “todos los años cambian las azafatas”.

Qué dijo una de las azafatas de Guido Kaczka

Candela “Pampa” Díaz rompió el silencio en redes sociales luego de conocerse la decisión de la producción del programa, una noticia que, según dejó entrever, la tomó completamente por sorpresa. La joven tenía la ilusión de continuar formando parte del ciclo y proyectaba seguir adelante en ese espacio que había logrado consolidar.

“Me acabo de enterar de que, probablemente, en el nuevo formato de Canal 13, en el programa de Guido no vamos a estar. Estaba rechazando un montón de propuestas pensando que iba a volver a trabajar con él y me dijeron que probablemente no. Dijeron que en el nuevo programa no van a necesitar tantas azafatas. Es re feo enterarse así. Es terrible esta situación", dijo Pampa, desconsolada.

Además, destacó la importancia de la experiencia y el dolor que le generó no poder cerrar esa etapa como lo hubiera deseado: “Fue hermoso lo que me pasó, la pasé re bien ahí, pero supongo que todo lo bueno se termina. Ay, no puedo más. No tanto por mí, porque sé que voy a seguir teniendo propuestas increíbles. Estar en la tele nunca fue mi sueño, pero fue tan lindo y duró tan poco. Siento que no le había dado el cierre que necesitaba".