El supuesto acercamiento de Vicky Xipolitakis a un integrante de Ariel en su Salsa que incomodó al equipo

Qué dijo Mica Viciconte sobre Vicky Xipolitakis

La desvinculación de Vicky Xipolitakis de Cortá por Lozano (Telefe), tras cinco años como panelista, no pasó desapercibida y generó comentarios puertas adentro en Telefe. Fue Vero Lozano quien confirmó en los últimos días que la mediática deja su lugar histórico en el ciclo para asumir un nuevo desafío profesional: su incorporación a Ariel en su Salsa (Telefe), donde compartirá equipo con Mica Viciconte, conocida por su perfil directo y sin rodeos.

Sin embargo, el cambio no habría sido tan armonioso como se esperaba. En Sálvese Quien Pueda (América TV), Martín Salwe aseguró que “Vicky está odiada, porque quería quedarse ahí”, sugiriendo que la salida del programa no habría sido una decisión plenamente deseada. A esto se sumó la palabra de Majo Martino, quien contó que habló con la propia Xipolitakis y reveló: “Me dijo que están todos muy apenados por su salida ”, dando a entender que su partida generó un fuerte impacto emocional en el equipo que integró durante años.

Con ese escenario, la notera del ciclo que conduce Sabrina Rojas —en reemplazo de Yanina Latorre, ausente por vacaciones— fue en busca de las protagonistas para aclarar los rumores de incomodidad y posibles tensiones. Al encontrarse con Vicky, le consultó directamente por su futura convivencia laboral con Mica, sobre quien ya circulaban versiones de malestar por su llegada.

Lejos de avivar el conflicto, la mediática eligió un discurso conciliador y respondió: “A Mica la vi y la conozco muy poco, pero por lo poco que la vi está todo bien. Yo vengo a trabajar con la mejor energía y respeto. Yo no tengo problema con nadie”. Sonriente y optimista, dejó en claro su intención de iniciar esta nueva etapa sin enfrentamientos.

“Me enteré que se suma al panel cuando me hicieron una nota. Yo solo soy una empleada que trabaja esté quien esté. No tengo ningún problema ”, dijo la pareja de Fabián Cubero, cuyas declaraciones no terminaron de despejar las versiones.

Ante una nueva consulta sobre cómo le impactaba compartir espacio con Vicky, Viciconte sostuvo su postura y agregó: “No la conozco en el ámbito laboral porque nunca compartimos, pero no tengo problema ”. Y, para cerrar, buscó desactivar los rumores más picantes: “ Es mentira que estoy odiada con su llegada, para nada ”.

Aunque ambas intentaron mostrarse correctas, el contraste entre la actitud entusiasta de Xipolitakis y las respuestas medidas —y algo tajantes— de Viciconte dejó un clima de expectativa. Mientras una apuesta al buen ánimo, las versiones de una posible interna empiezan a ganar fuerza.