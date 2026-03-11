ANSES actualiza haberes de jubilados y modifica el calendario

Con este ajuste, los montos de las prestaciones previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

Ingreso total para la mínima: $439.600,88

Jubilación máxima: $2.487.063,96

El bono de $70.000 continúa destinado a quienes perciben los haberes más bajos dentro del sistema previsional.

Por qué se modificaron algunas fechas de pago en marzo

El cronograma de pagos de ANSES para este mes debió reorganizarse por la presencia del feriado nacional del 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Durante ese día el sistema bancario no opera, por lo que el organismo decidió ajustar algunas fechas para garantizar que los depósitos se realicen sin demoras.

El cambio afecta únicamente a quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima.

Qué jubilados tienen cambios en el calendario de cobro

Según lo informado por ANSES, el ajuste en las fechas alcanza a los beneficiarios cuyos haberes superan el monto mínimo.

En el cronograma original, quienes tenían DNI terminados en 0 y 1 debían cobrar el 23 de marzo, pero esa jornada fue declarada día no laborable con fines turísticos.

Por ese motivo, el organismo adelantó el pago al viernes 20 de marzo, coincidiendo con la última fecha de cobro de quienes perciben la jubilación mínima.

Calendario de pagos para jubilados en marzo de 2026

Para los jubilados que cobran haberes mínimos, las fechas se mantienen sin modificaciones:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

En cambio, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán según este esquema: