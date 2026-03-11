El inicio de marzo de 2026 trae novedades para los jubilados que cobran a través de ANSES. El organismo previsional puso en marcha el cronograma de pagos del mes junto con una actualización en los haberes del sistema.
ANSES actualiza haberes de jubilados y modifica el calendario
La medida incluye un aumento del 2,88% en jubilaciones y pensiones, resultado del esquema de movilidad que ajusta las prestaciones según la evolución de la inflación medida por el INDEC.
Además del incremento, el calendario de pagos registró una modificación puntual para un grupo de beneficiarios debido a un feriado nacional que afecta la actividad bancaria y obligó a reorganizar algunas fechas de acreditación.
El incremento aplicado en marzo es del 2,88%, porcentaje que surge del mecanismo de actualización mensual basado en la inflación.
Con este ajuste, los montos de las prestaciones previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $369.600,88
Bono extraordinario: $70.000
Ingreso total para la mínima: $439.600,88
Jubilación máxima: $2.487.063,96
El bono de $70.000 continúa destinado a quienes perciben los haberes más bajos dentro del sistema previsional.
El cronograma de pagos de ANSES para este mes debió reorganizarse por la presencia del feriado nacional del 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Durante ese día el sistema bancario no opera, por lo que el organismo decidió ajustar algunas fechas para garantizar que los depósitos se realicen sin demoras.
El cambio afecta únicamente a quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima.
Según lo informado por ANSES, el ajuste en las fechas alcanza a los beneficiarios cuyos haberes superan el monto mínimo.
En el cronograma original, quienes tenían DNI terminados en 0 y 1 debían cobrar el 23 de marzo, pero esa jornada fue declarada día no laborable con fines turísticos.
Por ese motivo, el organismo adelantó el pago al viernes 20 de marzo, coincidiendo con la última fecha de cobro de quienes perciben la jubilación mínima.
Para los jubilados que cobran haberes mínimos, las fechas se mantienen sin modificaciones:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
En cambio, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán según este esquema:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo