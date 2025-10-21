En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

La ANSES oficializó el nuevo cronograma de pagos para jubilados y pensionados, que incluirá un incremento del 2,08% y el bono de $70.000. El haber mínimo pasará a $333.085,39 en noviembre.

ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de haberes para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que regirá a partir de noviembre de 2025. La suba responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el INDEC, y será del 2,08%.

Leé también Créditos para jubilados de ANSES: confirman nuevos montos y condiciones actualizadas
ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas

Además, continuará vigente el bono de $70.000, por lo que los beneficiarios con el haber mínimo cobrarán $403.085,39 en total. El incremento será automático y no requiere trámite adicional.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre 2025

ANSES_AUH
ANSES adelanta pagos para jubilados: as&iacute; quedan los haberes desde noviembre

ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasará de $326.305,39 a $333.085,39.

Sumado el bono, el monto total se eleva a $403.085,39.

En tanto, quienes perciben el haber máximo cobrarán $2.241.349,35.

El bono se abonará completo a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a quienes superan ese monto.

Fechas de cobro confirmadas para jubilados

El calendario de pagos anticipado por ANSES establece las siguientes fechas según la terminación del DNI:

Haberes mínimos:

  • 10 de noviembre: DNI terminados en 0

  • 11 de noviembre: 1

  • 12 de noviembre: 2

  • 13 de noviembre: 3

  • 14 de noviembre: 4

  • 17 de noviembre: 5

  • 18 de noviembre: 6

  • 19 de noviembre: 7

  • 20 de noviembre: 8 y 9

Haberes superiores:

  • 21 de noviembre: 0 y 1

  • 25 de noviembre: 2 y 3

  • 26 de noviembre: 4 y 5

  • 27 de noviembre: 6 y 7

  • 28 de noviembre: 8 y 9

Cómo consultar el recibo de jubilación en Mi ANSES

Desde Mi ANSES, los jubilados pueden acceder al detalle de su liquidación mensual y confirmar el día de cobro.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a mi.anses.gob.ar.

  • Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • Seleccionar “Jubilaciones y pensiones” → “Recibos de haberes”.

  • Descargar el comprobante de pago.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Noviembre
Notas relacionadas
ANSES confirmó los nuevos montos AUH y Tarjeta Alimentar
AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
ANSES confirmó cuándo pagará la AUH en noviembre con el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar