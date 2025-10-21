ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

En tanto, quienes perciben el haber máximo cobrarán $2.241.349,35.
El bono se abonará completo a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a quienes superan ese monto.
Fechas de cobro confirmadas para jubilados
El calendario de pagos anticipado por ANSES establece las siguientes fechas según la terminación del DNI:
Haberes mínimos:
Haberes superiores:
-
21 de noviembre: 0 y 1
-
25 de noviembre: 2 y 3
-
26 de noviembre: 4 y 5
-
27 de noviembre: 6 y 7
-
28 de noviembre: 8 y 9
Cómo consultar el recibo de jubilación en Mi ANSES
Desde Mi ANSES, los jubilados pueden acceder al detalle de su liquidación mensual y confirmar el día de cobro.
El procedimiento es el siguiente:
-
Ingresar a mi.anses.gob.ar.
-
Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social.
-
Seleccionar “Jubilaciones y pensiones” → “Recibos de haberes”.
-
Descargar el comprobante de pago.