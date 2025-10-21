ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

En tanto, quienes perciben el haber máximo cobrarán $2.241.349,35.

El bono se abonará completo a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a quienes superan ese monto.

Fechas de cobro confirmadas para jubilados

El calendario de pagos anticipado por ANSES establece las siguientes fechas según la terminación del DNI:

Haberes mínimos:

10 de noviembre: DNI terminados en 0

11 de noviembre: 1

12 de noviembre: 2

13 de noviembre: 3

14 de noviembre: 4

17 de noviembre: 5

18 de noviembre: 6

19 de noviembre: 7

20 de noviembre: 8 y 9

Haberes superiores:

21 de noviembre: 0 y 1

25 de noviembre: 2 y 3

26 de noviembre: 4 y 5

27 de noviembre: 6 y 7

28 de noviembre: 8 y 9

Cómo consultar el recibo de jubilación en Mi ANSES

Desde Mi ANSES, los jubilados pueden acceder al detalle de su liquidación mensual y confirmar el día de cobro.

El procedimiento es el siguiente: