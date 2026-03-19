Monto total: $136.666

Pago mensual (80%): $109.332,80

Monto retenido (20%): $27.333,20

El porcentaje retenido se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, que habilita su cobro.

¿Cómo quedaron las asignaciones familiares en abril?

AUH ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro

Las asignaciones del sistema SUAF también registraron cambios en sus montos:

Asignación por hijo: $68.340

Hijo con discapacidad: $222.511

Asignación por cónyuge: $16.580

A esto se suman otros beneficios:

Nacimiento: $79.659

Matrimonio: $119.275

Adopción: $476.268

Los importes varían según el nivel de ingresos y la composición del grupo familiar.

¿Qué requisitos de ingresos exige ANSES?

Para acceder o mantener estas prestaciones, ANSES exige cumplir con dos límites al mismo tiempo:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Ingreso familiar total: $5.445.190

Si uno de los integrantes supera el tope individual, el grupo deja de percibir la asignación, aunque el ingreso total esté dentro del rango permitido.

¿En qué casos pueden dar de baja la AUH o asignaciones?

El organismo cruza información de manera periódica para verificar la situación de cada titular. La suspensión puede darse por:

Exceder los ingresos establecidos

Datos personales desactualizados

Cambios laborales no informados

Estas condiciones aplican tanto para titulares de AUH como para quienes cobran asignaciones familiares.

¿Qué hacer para seguir cobrando sin inconvenientes?

Para evitar interrupciones en el cobro, se recomienda:

Revisar la información en Mi ANSES

Confirmar los ingresos registrados

Mantener actualizados los datos laborales

Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

Ante cualquier inconsistencia, el trámite de reclamo puede realizarse a través de los canales oficiales del organismo.