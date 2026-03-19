En abril de 2026, ANSES aplica cambios que alcanzan a quienes cobran la AUH y otras asignaciones familiares. La actualización incluye nuevos montos y un esquema de control más estricto sobre los ingresos declarados.
Actualizaciones de ANSES modifican la AUH y las asignaciones familiares en abril 2026. Nuevos valores, controles y requisitos que inciden directamente en los pagos.
ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro
En abril de 2026, ANSES aplica cambios que alcanzan a quienes cobran la AUH y otras asignaciones familiares. La actualización incluye nuevos montos y un esquema de control más estricto sobre los ingresos declarados.
El organismo estableció que el cumplimiento de los límites económicos será determinante para continuar dentro del sistema. Si alguno de los requisitos no se respeta, el beneficio puede suspenderse de forma automática.
A la par, se implementó un incremento del 2,9%, en línea con la movilidad mensual basada en la inflación, lo que redefine los valores de estas prestaciones.
Tras la actualización, la AUH presenta los siguientes valores:
Monto total: $136.666
Pago mensual (80%): $109.332,80
Monto retenido (20%): $27.333,20
El porcentaje retenido se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, que habilita su cobro.
Las asignaciones del sistema SUAF también registraron cambios en sus montos:
Asignación por hijo: $68.340
Hijo con discapacidad: $222.511
Asignación por cónyuge: $16.580
A esto se suman otros beneficios:
Nacimiento: $79.659
Matrimonio: $119.275
Adopción: $476.268
Los importes varían según el nivel de ingresos y la composición del grupo familiar.
Para acceder o mantener estas prestaciones, ANSES exige cumplir con dos límites al mismo tiempo:
Ingreso individual máximo: $2.722.595
Ingreso familiar total: $5.445.190
Si uno de los integrantes supera el tope individual, el grupo deja de percibir la asignación, aunque el ingreso total esté dentro del rango permitido.
El organismo cruza información de manera periódica para verificar la situación de cada titular. La suspensión puede darse por:
Exceder los ingresos establecidos
Datos personales desactualizados
Cambios laborales no informados
Estas condiciones aplican tanto para titulares de AUH como para quienes cobran asignaciones familiares.
Para evitar interrupciones en el cobro, se recomienda:
Revisar la información en Mi ANSES
Confirmar los ingresos registrados
Mantener actualizados los datos laborales
Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma
Ante cualquier inconsistencia, el trámite de reclamo puede realizarse a través de los canales oficiales del organismo.