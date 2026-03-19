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ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro

Actualizaciones de ANSES modifican la AUH y las asignaciones familiares en abril 2026. Nuevos valores, controles y requisitos que inciden directamente en los pagos.

ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro

ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro

En abril de 2026, ANSES aplica cambios que alcanzan a quienes cobran la AUH y otras asignaciones familiares. La actualización incluye nuevos montos y un esquema de control más estricto sobre los ingresos declarados.

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El organismo estableció que el cumplimiento de los límites económicos será determinante para continuar dentro del sistema. Si alguno de los requisitos no se respeta, el beneficio puede suspenderse de forma automática.

A la par, se implementó un incremento del 2,9%, en línea con la movilidad mensual basada en la inflación, lo que redefine los valores de estas prestaciones.

¿Cuál es el monto de la AUH en abril 2026?

Tras la actualización, la AUH presenta los siguientes valores:

  • Monto total: $136.666

  • Pago mensual (80%): $109.332,80

  • Monto retenido (20%): $27.333,20

El porcentaje retenido se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, que habilita su cobro.

¿Cómo quedaron las asignaciones familiares en abril?

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ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro

ANSES ajusta la AUH en abril 2026: los datos que definen el cobro

Las asignaciones del sistema SUAF también registraron cambios en sus montos:

  • Asignación por hijo: $68.340

  • Hijo con discapacidad: $222.511

  • Asignación por cónyuge: $16.580

A esto se suman otros beneficios:

  • Nacimiento: $79.659

  • Matrimonio: $119.275

  • Adopción: $476.268

Los importes varían según el nivel de ingresos y la composición del grupo familiar.

¿Qué requisitos de ingresos exige ANSES?

Para acceder o mantener estas prestaciones, ANSES exige cumplir con dos límites al mismo tiempo:

  • Ingreso individual máximo: $2.722.595

  • Ingreso familiar total: $5.445.190

Si uno de los integrantes supera el tope individual, el grupo deja de percibir la asignación, aunque el ingreso total esté dentro del rango permitido.

¿En qué casos pueden dar de baja la AUH o asignaciones?

El organismo cruza información de manera periódica para verificar la situación de cada titular. La suspensión puede darse por:

  • Exceder los ingresos establecidos

  • Datos personales desactualizados

  • Cambios laborales no informados

Estas condiciones aplican tanto para titulares de AUH como para quienes cobran asignaciones familiares.

¿Qué hacer para seguir cobrando sin inconvenientes?

Para evitar interrupciones en el cobro, se recomienda:

  • Revisar la información en Mi ANSES

  • Confirmar los ingresos registrados

  • Mantener actualizados los datos laborales

  • Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

Ante cualquier inconsistencia, el trámite de reclamo puede realizarse a través de los canales oficiales del organismo.

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