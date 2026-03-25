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ANSES ajusta la AUH en abril y modifica condiciones clave para seguir cobrando

ANSES y AUH vuelven a quedar en el centro de atención en abril, con ajustes en los montos y nuevas condiciones que impactan en el cobro. Hay cambios en valores, controles y beneficios asociados que modifican el ingreso mensual.

ANSES ajusta la AUH en abril y modifica condiciones clave para seguir cobrando

ANSES ajusta la AUH en abril y modifica condiciones clave para seguir cobrando

En ANSES, la AUH se actualiza en abril con un incremento que redefine cuánto se cobra por hijo. El ajuste responde a la inflación y se aplica sobre todas las asignaciones, con impacto directo en los ingresos familiares.

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El aumento es del 2,9%, en línea con el último dato del INDEC, y se suma a un esquema de controles que determina la continuidad del beneficio. Los cambios no solo afectan los montos, sino también las condiciones para seguir cobrando.

A la par, se mantienen prestaciones complementarias que inciden en el ingreso final, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se acreditan junto con la asignación principal.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026 con el aumento

Tras la actualización, el monto total de la AUH alcanza los $136.666 por hijo. De ese valor, se paga el 80% mensual, equivalente a aproximadamente $109.332, mientras que el 20% restante se retiene.

Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se libera una vez presentada la Libreta AUH, requisito obligatorio para acceder al total del beneficio.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto asciende a valores superiores, con ajustes que también siguen la misma lógica de actualización por inflación.

Qué requisitos exige ANSES para cobrar la AUH sin interrupciones

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ANSES ajusta la AUH en abril y modifica condiciones clave para seguir cobrando

ANSES ajusta la AUH en abril y modifica condiciones clave para seguir cobrando

Para acceder o mantener la AUH, ANSES establece límites de ingresos que deben cumplirse de manera simultánea. El ingreso individual no puede superar los $2.722.595, mientras que el grupo familiar tiene un tope de $5.445.190.

Si alguno de estos parámetros se excede, el beneficio puede ser suspendido. Además, el organismo realiza controles periódicos sobre la información declarada.

Otros factores que pueden afectar el cobro incluyen datos desactualizados o cambios laborales no informados, lo que puede derivar en la baja automática de la prestación.

Qué pasa si no presentás la Libreta AUH

La Libreta AUH es un documento clave para habilitar el cobro del 20% retenido. Allí se certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación.

Si no se presenta, el titular continúa cobrando el 80% mensual, pero no accede al monto acumulado. Por eso, completar este trámite es fundamental para percibir el total anual.

El proceso puede realizarse a través de Mi ANSES, donde también es posible verificar el estado del formulario y corregir posibles errores.

Qué extras se suman a la AUH en abril

Además del monto principal, existen beneficios que incrementan el ingreso total. Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, que para familias con un hijo alcanza los $52.250 mensuales.

También se mantiene el Complemento Leche, destinado a titulares con hijos de hasta 3 años o embarazadas, con un valor cercano a $37.821.

La combinación de estas prestaciones puede elevar significativamente el ingreso mensual, dependiendo de la composición familiar y el cumplimiento de los requisitos.

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