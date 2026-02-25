Quién es Yanina Zilli, la ex vedette vinculada a Maradona y Luis Miguel que entró a Gran Hermano

En su video de presentación, se mostró segura y fiel a su esencia: “Mi nombre es Yanina Zilli. Nací en Arequito, viví en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Miami. Desde chiquita quería ser famosa y actriz”, expresó ante cámara.

Además, recordó con orgullo su paso por el teatro de revistas: “Fueron años de éxitos con vedettes y comedias, trabajar con los capocómicos más importantes de Argentina”.

Su ingreso al estudio no pasó desapercibido. Con una impronta marcada y actitud firme, entró a la casa con lo que el conductor Santiago del Moro definió como “pisada escénica”.

Ahora, la ex vedette buscará demostrar que su experiencia en los escenarios puede convertirse en una ventaja dentro del juego.

Embed

¿Quién es Yanina Zilli?

Yanina Zilli nació en Arequito, Santa Fe, aunque desde muy joven su vida estuvo atravesada por mudanzas y nuevos comienzos. Cursó sus estudios en Casilda y, ya en la adolescencia, se instaló en Rosario para iniciar las carreras de Derecho y Educación Física. Sin embargo, la vocación artística terminó pesando más: dejó todo y se fue a Buenos Aires decidida a abrirse camino como actriz.

Sus primeros pasos en el medio fueron de la mano del humorista Mario Sapag y más tarde en teatro junto a Hugo Sofovich, en la obra Más pinas que las gallutas. El gran envión televisivo llegó cuando se sumó a Brigada Cola, por Telefe, compartiendo elenco con Guillermo Francella, Gino Renni y Mónica Guido.

También tuvo participación en la telecomedia Los Benvenutto y, en 1998, fue parte del recordado ciclo humorístico Rompeportones, uno de los éxitos más populares de aquella década.

En el plano personal, la maternidad marcó un punto de inflexión. A los 36 años se convirtió en mamá por primera vez con el nacimiento de Ornella y, tiempo después, llegó Santino. Con esa nueva etapa decidió correrse del foco mediático. Durante varios años dividió su vida entre Mar del Plata y Miami, lejos de los sets y las marquesinas.

Su vida sentimental también fue tema de conversación en más de una oportunidad. Fue vinculada a Diego Maradona, a quien la unieron rumores persistentes, y se habló de un romance intenso pero fugaz con Luis Miguel. Además, mantuvo relaciones con figuras del fútbol como Ricardo Bochini y Martín Palermo.