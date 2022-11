ANSES Becas Progresar: Cuáles son las 5 opciones que tengo para anotarme

A su vez, el postulante debe ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. Sus ingresos y los del grupo familiar no deben superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La beca se pagará durante los 12 meses del año, un 80% mensualmente y el 20% restante cuando se acredite el haber sido alumna/o regular.

ANSES Becas Progresar: Educación obligatoria

Las Becas Progresar Educación Obligatoria son para tres grupos que necesiten terminar sus estudios primarios y secundarios: jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos; personas de hasta los 35 años con hijas/os menores de 18 años; y personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad.

Los postulantes deben ser argentinos nativos; naturalizados o extranjeros, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. También deben ser alumnos regulares de una institución educativa.

Los ingresos y los del grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La beca se pagará durante los 12 meses del año, un 80% mensualmente y el 20% restante cuando se acredite el haber sido alumna/o regular.

ANSES Becas Progresar: Educación superior

Con el objetivo de que puedan completar la carrera universitaria, terciaria o Progresar Enfermería, las Becas Educación Superior son para: jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos; personas de hasta 35 años con hijas/os menores de 18 años; personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad; estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta 30 años cumplidos; y estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Pueden postularse argentinos nativos; naturalizados o extranjeros, con residencia legal de 5 años en el país y contar con DNI. Deben ser alumna/o regular de una institución educativa.

Los ingresos y los del grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

En el caso de quienes ya son estudiantes de nivel superior y quieren acceder a esta beca, tienen que contar con más del 50% de las materias aprobadas según el plan de estudio y el año de cursada.

ANSES Becas Progresar Trabajo: Cursos de formación profesional

Los jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos; quienes tengan hasta 35 años con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales; las personas que no poseen trabajo formal registrado, hasta los 40 años; y las personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad; pueden acceder a una Beca Progresar Trabajo para formarse profesionalmente con los cursos avalados por la INET.

Para acceder se debe ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI; alumna/o regular de una institución educativa; y tener ingresos que no superen a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, es requisito no estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias, no tener ningún otro tipo de beca y no tener título universitario, profesorado o tecnicatura.

A diferencia de las otras becas, la inscripción a Progresar Trabajo está abierta todo el año. El pago se realiza el 80% en 12 cuotas mensuales, y el 20% restante cuando se acreditas que el becario fue alumna/o regular.

ANSES Becas Progresar: Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras

El Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras es para quienes ya son titulares de una beca Progresar. Pueden aprender inglés, chino, portugués, francés, alemán o italiano de forma gratuita con cursos virtuales dictados por universidades e Institutos de formación docente de todo el país.

Cada curso tiene 4 meses de duración y, una vez que se haya aprobado un nivel es posible seguir formándose en el mismo idioma o elegir uno nuevo.

ANSES Becas Progresar: Cuánto cobro

Los montos que paga la ANSES a los beneficiarios de Becas Progresar incluyen el plus por conectividad ($1.000) y varía según el tipo y nivel de estudio que se realice. De esta forma, los valores para el mes de noviembre son los siguientes:

PROGRESAR TRABAJO $7.400

OBLIGATORIO: $7.400

SUPERIOR - UNIVERSITARIO - Ingresante: $7.400

SUPERIOR - UNIVERSITARIO 1er y 2do año: $7.400

SUPERIOR - UNIVERSITARIO 3er y 4to año: $7.400

SUPERIOR - UNIVERSITARIO 5to año: $7.400

SUPERIOR - TERCIARIO - Ingresante: $7.400

SUPERIOR - TERCIARIO - 1er y 2do año: $7.400

SUPERIOR - TERCIARIO - 3ro y 4to año: $7.400

SUPERIOR - RENOVANTES ESTRATÉGICAS: $7.400 a $10.660

En el caso del Progresar Enfermería:

1° año: $7.400

2° año: $7.400

3° año: $8.000

4° año: $9.000

5° año: $10.700

Las Becas para los nuevos cursos del Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras, por último, son de $6.000 por mes.