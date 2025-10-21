Airbag anuncia su cuarto estadio de River en 2025: cuándo será

Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año —y demostrando que el rock está más vivo que nunca—, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para dar vida a una nueva ceremonia que quedará marcada a fuego en su historia.

Las entradas estarán disponibles a través de All Access desde el día jueves 23 de octubre a las 12 hs con preventa y en venta general a partir del viernes 24 a las 12 hs con todos los medios de pago.

Las últimas citas reunieron a más de 200.000 personas impactadas con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena arrolladora colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, regresan con un capítulo más, otra noche destinada a seguir sorprendiendo y celebrando un año histórico.

Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene. Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.