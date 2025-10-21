En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
GRAN NOTICIA

ANSES confirmó los nuevos montos AUH y Tarjeta Alimentar

La ANSES actualizó los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los complementos de la Tarjeta Alimentar. Los pagos se harán desde el 8 de octubre y superan los $390.000 en total para algunas familias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirán en octubre de 2025. El incremento se aplica de forma automática según la movilidad previsional y se complementa con los importes vigentes de la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días.

ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas

Este refuerzo mensual busca acompañar a los hogares con hijos a cargo, en especial a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Los nuevos montos ya fueron publicados en el calendario de pagos de ANSES y se acreditarán según la terminación del DNI.

Cuánto cobran las familias con AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Durante octubre, las familias titulares de la AUH recibirán el monto actualizado de la prestación junto al complemento de la Tarjeta Alimentar, que varía según la cantidad de hijos.

Los valores son los siguientes:

  • $52.250 por un hijo.

  • $81.936 por dos hijos.

  • $108.062 por tres o más hijos.

Sumando la AUH y el refuerzo alimentario, el total mensual puede superar los $390.000, dependiendo de la composición familiar y los beneficios complementarios vigentes.

Cuándo se cobra la AUH en octubre según ANSES

calendario .jpg
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó definido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Para acceder al 20% retenido, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH actualizada.

El trámite se realiza de la siguiente forma:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • Descargar e imprimir el formulario Libreta PS 1.47.

  • Completarlo con la firma de la escuela y del centro de salud.

  • Presentarlo en una oficina de ANSES sin turno previo.

Una vez validada, el organismo deposita el monto retenido en un único pago complementario.

