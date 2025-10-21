Sumando la AUH y el refuerzo alimentario, el total mensual puede superar los $390.000, dependiendo de la composición familiar y los beneficios complementarios vigentes.
Cuándo se cobra la AUH en octubre según ANSES
ANSES confirmó los nuevos montos AUH y Tarjeta Alimentar
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó definido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso
Para acceder al 20% retenido, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH actualizada.
El trámite se realiza de la siguiente forma:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.
Descargar e imprimir el formulario Libreta PS 1.47.
Completarlo con la firma de la escuela y del centro de salud.
Presentarlo en una oficina de ANSES sin turno previo.
Una vez validada, el organismo deposita el monto retenido en un único pago complementario.