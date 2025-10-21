$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Sumando la AUH y el refuerzo alimentario, el total mensual puede superar los $390.000, dependiendo de la composición familiar y los beneficios complementarios vigentes.

Cuándo se cobra la AUH en octubre según ANSES

calendario .jpg ANSES confirmó los nuevos montos AUH y Tarjeta Alimentar

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Para acceder al 20% retenido, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH actualizada.

El trámite se realiza de la siguiente forma:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Descargar e imprimir el formulario Libreta PS 1.47 .

Completarlo con la firma de la escuela y del centro de salud.

Presentarlo en una oficina de ANSES sin turno previo.

Una vez validada, el organismo deposita el monto retenido en un único pago complementario.