La desgarradora confesión del ganador de La Voz Argentina que se hizo viral

En una nota con Gente al ganador de La Voz Argentina le pasaron un audio de su novia, Sofía.

"Paso por acá para decirte que estoy sumamente orgullosa de vos y de lo que venís trabajando hasta ahora. Vos sabes que yo no tengo dudas de que esto recién es el comienzo de una vida maravillosa, que vamos a acompañarte y apoyarte en cada paso", le dijo la chica en la grabación.

"Voy a acompañarte siempre. Te veo feliz haciendo lo que amas, progresando y logrando más de lo que habías imaginado. Y a mí eso me llena el corazón. Gracias por todo lo lindo que transmitís tanto a mí como a tu familia, a la gente que te quiere. Sos inmenso. Te quiero. Estoy muy feliz de haberte conocido y de poder ver hoy que sos todo lo que alguna vez me contaste que querías hacer", concluye en el audio.

Tras escucchar esas palabras, Nicolás quiebra en llanto y habla abiertamente de su vínculo con Sofía. "¡No quería llorar! ¡No me gusta llorar! Ella es Sofi, mi pareja. Es un amor. Es una persona dulce, divertida y compañera. Es un reflejo de mla gente que tiene alrededor", expuso el joven sobre su gran amor.

Embed

¿Dónde fue el show sorpresa del Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina, y Luck Ra?

Los festejos de Luck Ra y Nicolás Behringer por haber ganado La Voz Argentina 2025 continúan a días de la final de la competencia. Durante la tarde del viernes 17 de octubre, el cuartetero cordobés decidió disfrazarse para cantar en la calle junto con el gran campeón del programa de talentos de Telefe, generando sorpresa y alegría entre los transeúntes que se encontraban en la zona.

Behringer llegó al escenario improvisado con su impactante historia de vida, que miles de personas conocen: se ganó la vida como artista callejero, ya sea en alguna línea de subte o en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando su talento y perseverancia día a día. Por eso, la plaza del Teatro Colón fue el lugar elegido para que Nico y Luck Ra se presentaran juntos, aunque el cordobés intentó pasar desapercibido porque el show no estaba programado oficialmente.

Para camuflarse, Luck Ra escondió su característico pelo azul con una capucha y una peluca castaña, además de usar lentes de sol y un bigote falso. Sin embargo, muchos transeúntes lo reconocieron rápidamente por su sonrisa y su timbre de voz inconfundible. Aquellos que no se percataron de la identidad del otro miembro del dúo disfrutaron igualmente de la presentación de Behringer, quien interpretó “Un pacto”, una de las canciones más famosas de Bersuit Vergarabat, tal como lo hizo en la final del certamen.

Al terminar la canción, Luck Ra confesó que el bigote le estaba molestando y se lo quitó, revelando finalmente su verdadera identidad. La dupla continuó la presentación con otra canción: “Que me falte todo”, también interpretada a dúo, replicando la dinámica de la final de La Voz Argentina 2025. Más tarde, sonó “La morocha”, otro de los hits que animó al público presente y generó aplausos y entusiasmo.

En redes sociales, el cordobés bromeó con su presentación callejera, diciendo que se había presentado como “Rucau”, el apodo que le quedó tras la insólita confusión de Susana Giménez durante los Premios Martín Fierro, sumando un toque de humor a una jornada cargada de música, alegría y celebración por su reciente triunfo en el certamen.