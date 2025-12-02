ANSES confirma aumento en diciembre y un triple beneficio para las familias

Los montos vigentes son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

ANSES_ayuda

El beneficio se asigna de forma automática a quienes cobran AUH por hijos de hasta 14 años, inclusive, a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo a partir de la semana 12, y a titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Para mantener el acceso a estas prestaciones, ANSES recomienda mantener actualizada la información personal y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

Asignación Universal por Hijo: cuándo cobro en diciembre 2025

A continuación, el calendario de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) confirmado por ANSES para diciembre de 2025.

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre