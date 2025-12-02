En vivo Radio La Red
ANSES confirma aumento en diciembre y un triple beneficio para las familias

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que un sector de beneficiarios recibirán una serie de prestaciones en el último mes del año.

El triple beneficio que ANSES paga en diciembre para las familias (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que, durante diciembre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) accederán a tres prestaciones simultáneas, lo que reforzará el ingreso mensual de las familias alcanzadas por el programa.

ANSES anunció la actualización de distintas prestaciones para diciembre (Foto: archivo).

En el mismo período, el organismo previsional aplicará un incremento del 2,3% para jubilados, pensionados y otros grupos que perciben haberes dependientes de la ANSES. Con esta suba, la AUH pasará de los $119.691 vigentes en noviembre a $122.445 en diciembre, tras incorporar el ajuste correspondiente.

De ese monto, los titulares reciben cada mes el 80%, equivalente a $97.956, mientras que el 20% restante ($24.489) se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH, requisito indispensable para completar el cobro total.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos y requisitos

Además de la AUH, diciembre contempla la acreditación mensual de la Tarjeta Alimentar, un complemento otorgado por el Ministerio de Capital Humano para garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria. Este refuerzo se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere trámites adicionales.

Los montos vigentes son los siguientes:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

ANSES_ayuda

El beneficio se asigna de forma automática a quienes cobran AUH por hijos de hasta 14 años, inclusive, a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo a partir de la semana 12, y a titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Para mantener el acceso a estas prestaciones, ANSES recomienda mantener actualizada la información personal y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

Asignación Universal por Hijo: cuándo cobro en diciembre 2025

A continuación, el calendario de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) confirmado por ANSES para diciembre de 2025.

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre

