Cuándo cobro ANSES: el calendario completo de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario definitivo de pagos para diciembre 2025, un mes clave no solo por el cierre del año, sino también porque incluye actualizaciones, acreditaciones especiales y el cobro de múltiples prestaciones sociales. Con el impacto de la última actualización por movilidad y la suba del 2,34% aplicada de acuerdo con el IPC de octubre, millones de titulares ya pueden consultar cuándo les corresponde cobrar, según la terminación de su DNI.