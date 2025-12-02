En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Calendario
Previsional

Cuándo cobro ANSES: el calendario completo de diciembre 2025

Con la actualización mensual ya aplicada, ANSES informó las fechas de cobro de diciembre 2025 para todas sus prestaciones. Jubilados, AUH y desempleo: el calendario completo para planificar el cierre del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario definitivo de pagos para diciembre 2025, un mes clave no solo por el cierre del año, sino también porque incluye actualizaciones, acreditaciones especiales y el cobro de múltiples prestaciones sociales. Con el impacto de la última actualización por movilidad y la suba del 2,34% aplicada de acuerdo con el IPC de octubre, millones de titulares ya pueden consultar cuándo les corresponde cobrar, según la terminación de su DNI.

Leé también ANSES AUH diciembre: cuánto cobra una familia tipo con Tarjeta Alimentar y aumentos
Diciembre es tradicionalmente uno de los meses con mayor movimiento administrativo dentro del organismo previsional: se abonan jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, PNC, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad, Pago Único y también la Prestación por Desempleo, entre otros programas que dependen de ANSES. Además, muchos beneficiarios aprovechan esta época del año para revisar trámites pendientes, actualizar datos o planificar el cobro de prestaciones que requieren gestión presencial o digital.

En este contexto, contar con el calendario completo es fundamental para evitar confusiones, controlar acreditaciones y organizar los gastos del último tramo del año. A continuación, se detalla la versión ampliada del cronograma oficial, cómo consultarlo online, qué hacer si el pago no impacta en la cuenta y qué prestaciones se abonan en esta etapa.

ANSES_diciembre
Aumento del 2,34% en diciembre: qué significa para los titulares

ANSES confirmó que las prestaciones de diciembre se ajustan con una suba del 2,34%, derivada de la inflación de octubre (2,3%). Aunque pueda parecer un incremento menor, forma parte del esquema de actualización mensual que el organismo viene aplicando desde el cambio de fórmula, lo que permite a millones de familias recibir importes actualizados en forma permanente.

El ajuste impacta especialmente en:

  • Jubilaciones y pensiones, mínimas y superiores a la mínima

  • Asignaciones familiares del SUAF

  • AUH y AUE

  • Prestación por Desempleo

  • PNC y Pensiones Madre de 7 hijos

Esto implica que, para diciembre, todas estas prestaciones llegan con su valor actualizado, aunque el cronograma de cobro se mantiene sin modificaciones estructurales.

Calendario_ANSES

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

