ANSES confirma cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre con el aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para diciembre de 2025.
ANSES confirma cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre con el aumento
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde estima que la inflación de octubre fue del 3%. Con base en ese índice, ANSES aplicará el mismo porcentaje de aumento en los haberes y asignaciones de diciembre. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires confirmó que el IPC porteño fue del 2,2%, por debajo de la media nacional proyectada.
El INDEC dará a conocer el dato oficial de inflación el miércoles 12 de noviembre, y recién entonces se confirmará el porcentaje definitivo del aumento.
Jubilados y pensionados de ANSES: cuánto cobrarán en diciembre
Los jubilados y pensionados tendrán un mes especial: además del aumento, diciembre incluirá el pago del aguinaldo (SAC) y, en algunos casos, el bono de refuerzo.
Así quedarían los montos con el incremento estimado del 3%:
Jubilación mínima: de $333.085,39 a $343.077,95.
Con bono de $70.000 y aguinaldo de $171.538,98, el total será de $584.616,93.
Jubilación máxima: de $2.241.349,35 a $2.308.589,83.
Con aguinaldo de $1.154.294,92 (sin bono), el total alcanzará $3.462.884,75.
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): de $266.468,31 a $274.462,36.
Con bono y aguinaldo de $137.231,18, el total será de $481.693,54.
PNC por discapacidad o vejez: de $233.159,77 a $240.154,56.
Con bono y aguinaldo ($120.077,28), el total ascenderá a $430.231,84.
PNC madres de siete hijos: de $333.085,39 a $343.077,95.
Con bono y aguinaldo de $171.538,98, totalizará $584.616,93.
SUAF: nuevos montos estimados de las asignaciones familiares
Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también recibirán un 3% de aumento, según la estimación del BCRA.
De confirmarse esa suba, los nuevos valores de diciembre serían los siguientes:
Asignación por hijo: $61.647 (antes $59.851).
Hijo con discapacidad: $200.719 (antes $194.873).
Prenatal: $61.647 (antes $59.851).
Nacimiento: $71.856 (antes $69.763).
Adopción: $429.629 (antes $417.116).
Matrimonio: $107.593 (antes $104.459).
Cónyuge: $14.955 (antes $14.519).
Ayuda Escolar Anual: se mantiene en $85.000.
Además, los límites de ingresos familiares también se ajustarán:
Tope individual: de $2.453.609 a $2.527.217.
Tope familiar: de $4.907.218 a $5.054.435.
AUH: cuánto se cobrará en diciembre con el aumento estimado
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también subirá un 3% y se mantendrá acompañada de beneficios complementarios como el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.
Los valores estimados serán:
AUH por hijo menor: de $119.691 a $123.282.
Se cobra el 80% mensual ($98.625,60) y se retiene el 20% ($24.656,40) hasta presentar la Libreta AUH.
AUH por hijo con discapacidad: de $389.733 a $401.425.
Pago mensual del 80%: $321.140.
Complemento Leche: de $45.142 a $46.496, según la inflación proyectada.
Tarjeta Alimentar: el refuerzo que eleva el ingreso familiar
Uno de los principales complementos que se suman a la AUH es la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y busca garantizar el acceso a alimentos básicos en los hogares con niños.
El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o la AUE, en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de tramitarlo.
Aunque no puede extraerse en efectivo, se acredita todos los meses para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas. No se esperan aumentos para diciembre y los montos actuales son: