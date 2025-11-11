ANSES confirma cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre con el aumento

Jubilación mínima: de $333.085,39 a $343.077,95 . Con bono de $70.000 y aguinaldo de $171.538,98, el total será de $584.616,93 .

Jubilación máxima: de $2.241.349,35 a $2.308.589,83 . Con aguinaldo de $1.154.294,92 (sin bono), el total alcanzará $3.462.884,75 .

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): de $266.468,31 a $274.462,36 . Con bono y aguinaldo de $137.231,18, el total será de $481.693,54 .

PNC por discapacidad o vejez: de $233.159,77 a $240.154,56 . Con bono y aguinaldo ($120.077,28), el total ascenderá a $430.231,84 .

PNC madres de siete hijos: de $333.085,39 a $343.077,95. Con bono y aguinaldo de $171.538,98, totalizará $584.616,93.

‍‍ SUAF: nuevos montos estimados de las asignaciones familiares

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también recibirán un 3% de aumento, según la estimación del BCRA.

De confirmarse esa suba, los nuevos valores de diciembre serían los siguientes:

Asignación por hijo: $61.647 (antes $59.851).

Hijo con discapacidad: $200.719 (antes $194.873).

Prenatal: $61.647 (antes $59.851).

Nacimiento: $71.856 (antes $69.763).

Adopción: $429.629 (antes $417.116).

Matrimonio: $107.593 (antes $104.459).

Cónyuge: $14.955 (antes $14.519).

Ayuda Escolar Anual: se mantiene en $85.000.

Además, los límites de ingresos familiares también se ajustarán:

Tope individual: de $2.453.609 a $2.527.217 .

Tope familiar: de $4.907.218 a $5.054.435.

AUH: cuánto se cobrará en diciembre con el aumento estimado

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también subirá un 3% y se mantendrá acompañada de beneficios complementarios como el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Los valores estimados serán:

AUH por hijo menor: de $119.691 a $123.282 . Se cobra el 80% mensual ($98.625,60) y se retiene el 20% ($24.656,40) hasta presentar la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: de $389.733 a $401.425 . Pago mensual del 80%: $321.140 .

Complemento Leche: de $45.142 a $46.496, según la inflación proyectada.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que eleva el ingreso familiar

Uno de los principales complementos que se suman a la AUH es la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y busca garantizar el acceso a alimentos básicos en los hogares con niños.

El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o la AUE, en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de tramitarlo.

Aunque no puede extraerse en efectivo, se acredita todos los meses para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas. No se esperan aumentos para diciembre y los montos actuales son: