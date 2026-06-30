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No es un bono: quiénes cobrarán más de $860.000 de ANSES durante julio

Con el aumento del 2,15% aplicado desde julio, algunas familias que cobran la AUH y reúnen determinados requisitos pueden alcanzar ingresos superiores a los $867.000 al sumar la Tarjeta Alimentar y la asignación por discapacidad.

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No es un bono: quiénes cobrarán hasta $867.120 de ANSES durante julio

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Gracias a esta actualización y a la posibilidad de combinar distintos beneficios, algunas familias pueden superar los $867.000 en un solo mes. Se trata de hogares que perciben la AUH por tres hijos, uno de ellos con discapacidad, y además reciben la Tarjeta Alimentar.

Cuánto paga la AUH en julio de 2026

Con el incremento correspondiente a la inflación de mayo, los nuevos montos de la AUH quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $148.049.
  • Monto que se cobra mensualmente (80%): $118.439,20.
  • 20% retenido: se paga una vez presentada la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el beneficio asciende a $481.537, ya que esta prestación no está alcanzada por el límite de edad previsto para la asignación tradicional.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, una prestación destinada a garantizar el acceso a alimentos para niños, niñas y adolescentes.

Los montos vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere realizar un trámite adicional, siempre que el grupo familiar cumpla con los requisitos establecidos por ANSES.

Cómo se llega a cobrar $867.120

El monto de $867.120 corresponde a un caso específico.

Se trata de una familia con tres hijos, donde dos perciben la AUH tradicional y uno cobra la AUH por Discapacidad.

En ese escenario, los ingresos mensuales quedan conformados de la siguiente manera:

  • Dos AUH liquidadas al 80%: $236.878,40.
  • Una AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537.
  • Tarjeta Alimentar para tres hijos o más: $149.425.

Al sumar estos beneficios, el grupo familiar alcanza un ingreso aproximado de $867.840,40 durante julio. El monto puede variar levemente según la liquidación individual y la aplicación de la retención correspondiente a la AUH.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que tengan a cargo niños, niñas o adolescentes y que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal, sean trabajadores de casas particulares o monotributistas sociales, entre otros grupos alcanzados por la normativa vigente.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a los titulares de la AUH que tengan hijos dentro de las edades contempladas por el programa, así como a quienes cobran la Asignación por Embarazo y otras prestaciones compatibles.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los titulares de la AUH pueden verificar la fecha exacta de pago, el monto que les corresponde y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma también es posible consultar si corresponde el cobro de beneficios complementarios, actualizar los datos personales y conocer el calendario de pagos según la terminación del DNI.

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