No es un bono: quiénes cobrarán más de $860.000 de ANSES durante julio

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, una prestación destinada a garantizar el acceso a alimentos para niños, niñas y adolescentes.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere realizar un trámite adicional, siempre que el grupo familiar cumpla con los requisitos establecidos por ANSES.

Cómo se llega a cobrar $867.120

El monto de $867.120 corresponde a un caso específico.

Se trata de una familia con tres hijos, donde dos perciben la AUH tradicional y uno cobra la AUH por Discapacidad.

En ese escenario, los ingresos mensuales quedan conformados de la siguiente manera:

Dos AUH liquidadas al 80%: $236.878,40 .

. Una AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537 .

. Tarjeta Alimentar para tres hijos o más: $149.425.

Al sumar estos beneficios, el grupo familiar alcanza un ingreso aproximado de $867.840,40 durante julio. El monto puede variar levemente según la liquidación individual y la aplicación de la retención correspondiente a la AUH.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que tengan a cargo niños, niñas o adolescentes y que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal, sean trabajadores de casas particulares o monotributistas sociales, entre otros grupos alcanzados por la normativa vigente.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a los titulares de la AUH que tengan hijos dentro de las edades contempladas por el programa, así como a quienes cobran la Asignación por Embarazo y otras prestaciones compatibles.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los titulares de la AUH pueden verificar la fecha exacta de pago, el monto que les corresponde y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma también es posible consultar si corresponde el cobro de beneficios complementarios, actualizar los datos personales y conocer el calendario de pagos según la terminación del DNI.