ANSES confirmó el aumento para pensionados: cómo son los nuevos montos de octubre

En todos los casos, los montos con bono aplican únicamente para quienes están alcanzados por el refuerzo de ingresos.
Calendario de pagos de ANSES octubre 2025
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1: 9 de octubre
DNI terminados en 2: 10 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados con haberes superiores
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre