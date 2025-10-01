En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensionados
Ya es oficial

ANSES confirmó el aumento para pensionados: cómo son los nuevos montos de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social hizo oficial el reajuste que se aplicará en este sector a partir del próximo mes. Conocé los haberes.

Cómo son los nuevos montos de octubre para los pensionados de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que en octubre de 2025 se aplicará un ajuste del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento surge de la actualización mensual establecida por la Ley de Movilidad, que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, difundido por el INDEC.

Leé también Jubilados y pensionados de ANSES: guía completa de descuentos en supermercados y bancos
Si bien este aumento impactará en todos los haberes, el bono extraordinario de $70.000 que se paga a un sector de jubilados y pensionados seguirá con el mismo valor, sin actualización, lo que reduce el efecto real de la suba frente al costo de vida.

ANSES: nuevos montos con el aumento de octubre

Con la movilidad aplicada, los valores de referencia quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $326.298,38 y $396.298,38 con bono.

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70 y $331.038,70 con bono.

  • PNC por vejez o discapacidad: $228.408,87 y $298.408,87 con bono.

  • PNC madre de siete hijos: $326.298,38 y $396.298,38 con bono.

En todos los casos, los montos con bono aplican únicamente para quienes están alcanzados por el refuerzo de ingresos.

ANSES_pension

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre

