ANSES confirmó el aumento para pensionados: cómo son los nuevos montos de octubre

En todos los casos, los montos con bono aplican únicamente para quienes están alcanzados por el refuerzo de ingresos.

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)