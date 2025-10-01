En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Previsional

Jubilados y pensionados de ANSES: guía completa de descuentos en supermercados y bancos

Todo lo que tenés que saber sobre los descuentos de ANSES, los topes por cadena y cómo aplicar el reintegro de tu banco.

Jubilados y pensionados: guía completa de descuentos en supermercados y bancos

Jubilados y pensionados: guía completa de descuentos en supermercados y bancos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con las principales cadenas de supermercados y bancos del país ofrecen una red de descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados. El beneficio permite ahorrar en compras diarias y se suma a los ingresos previsionales, que este mes vuelven a actualizarse por movilidad.

Leé también Jubilados y AUH en octubre 2025: ANSES confirmó aumento y bono de $70.000
Jubilados y AUH en octubre 2025: ANSES confirmó aumento y bono de $70.000

En total, más de 7.000 comercios forman parte del programa, aunque es importante destacar que algunos rubros como carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas no están incluidos dentro de las promociones.

Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de ANSES

Estas son las promociones vigentes, según cada cadena:

  • Disco: 10% en todos los rubros* + 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable.

  • Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable.

  • Vea: 10% en todos los rubros* + 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable.

  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable.

  • La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable.

  • Josimar: 15% en todos los rubros*, sin tope. No acumulable.

  • Carrefour: 10% en todos los rubros*, con tope de $35.000. No acumulable.

  • Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y sí acumula con otras promociones.

* Los interesados pueden consultar el detalle completo en el buscador oficial de comercios adheridos de ANSES, ingresando con su DNI.

Beneficio exclusivo Banco Nación para jubilados ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA) tienen un beneficio adicional:

  • Reintegro del 5% extra en compras abonadas con BNA+ MODO usando tarjeta de débito o crédito.

  • Tope de reintegro: $20.000 por mes.

  • Cadenas incluidas: Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Además, el banco deposita diariamente un rendimiento del 32% TNA sobre el saldo de las cuentas (hasta $500.000).

BENEFICIOS-ANSES-2024.jpg

Beneficios Banco Galicia para jubilados y pensionados

Quienes cobren sus haberes en el Banco Galicia también acceden a un esquema especial:

  • Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados con tarjetas de débito o crédito.

  • Tope mensual: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

  • Cuentas remuneradas FIMA: rinden diariamente con una TNA del 33,2%, sin tope de saldo.

Por qué es clave aprovechar estos descuentos

En un contexto de inflación y suba de precios en alimentos, estos beneficios representan un alivio económico importante para jubilados y pensionados.

Por ejemplo, un jubilado que cobra en Banco Nación y compra en Carrefour o Coto puede acumular:

  • 10% de descuento directo del supermercado.

  • +5% de reintegro del banco (BNA + MODO).

  • Hasta $20.000 de ahorro mensual solo en reintegros.

Cómo consultar comercios adheridos

ANSES habilitó un buscador online de comercios, donde cada jubilado puede ingresar su DNI y verificar si le corresponde el beneficio, además de ver cuáles son los supermercados más cercanos que participan del programa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES
Notas relacionadas
AUH de ANSES en octubre: cuánto se cobra con el aumento confirmado
Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000
Comenzó octubre y Milei ya confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar