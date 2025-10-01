Jubilados y pensionados de ANSES: guía completa de descuentos en supermercados y bancos

* Los interesados pueden consultar el detalle completo en el buscador oficial de comercios adheridos de ANSES, ingresando con su DNI.

Beneficio exclusivo Banco Nación para jubilados ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA) tienen un beneficio adicional:

Reintegro del 5% extra en compras abonadas con BNA+ MODO usando tarjeta de débito o crédito.

Tope de reintegro: $20.000 por mes .

Cadenas incluidas: Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Además, el banco deposita diariamente un rendimiento del 32% TNA sobre el saldo de las cuentas (hasta $500.000).

Beneficios Banco Galicia para jubilados y pensionados

Quienes cobren sus haberes en el Banco Galicia también acceden a un esquema especial:

Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados con tarjetas de débito o crédito.

Tope mensual: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas .

Cuentas remuneradas FIMA: rinden diariamente con una TNA del 33,2%, sin tope de saldo.

Por qué es clave aprovechar estos descuentos

En un contexto de inflación y suba de precios en alimentos, estos beneficios representan un alivio económico importante para jubilados y pensionados.

Por ejemplo, un jubilado que cobra en Banco Nación y compra en Carrefour o Coto puede acumular:

10% de descuento directo del supermercado.

+5% de reintegro del banco (BNA + MODO).

Hasta $20.000 de ahorro mensual solo en reintegros.

Cómo consultar comercios adheridos

ANSES habilitó un buscador online de comercios, donde cada jubilado puede ingresar su DNI y verificar si le corresponde el beneficio, además de ver cuáles son los supermercados más cercanos que participan del programa.