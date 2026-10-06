ANSES confirmó el calendario de octubre para jubilados: quiénes cobran $505.748 con bono

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.

Beneficiarios de pensiones graciables y regímenes especiales contemplados en la normativa vigente.

Asimismo, la ANSES difundirá formalmente el próximo martes 13 de octubre el porcentaje de incremento previsional aplicable para la liquidación de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2026.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre según la terminación del DNI?

El cronograma de acreditaciones bancarias para las jubilaciones y pensiones mínimas con bono incorporado se organiza de la siguiente manera: