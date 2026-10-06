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ANSES confirmó el calendario de octubre para jubilados: quiénes cobran $505.748 con bono

ANSES puso en marcha el calendario de pagos de octubre con un aumento del 1,66% y la continuidad del bono de $70.000, fijando un haber mínimo de $505.748,51 y el cronograma completo de acreditaciones según la terminación del DNI.

ANSES confirmó el calendario de octubre: quiénes cobran el haber mínimo de $505.748 con bono

ANSES confirmó el calendario de octubre: quiénes cobran el haber mínimo de $505.748 con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la puesta en marcha del calendario de pagos de octubre de 2026 para los beneficiarios del sistema previsional. Tras aplicar el incremento del 1,66% fijado por la movilidad oficial y liquidar la totalidad del bono extraordinario, los jubilados que perciben el haber mínimo acceden a un ingreso total de bolsillo de $505.748,51, compuesto por un haber base neto de $435.748,51 y el refuerzo económico de $70.000.

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¿Cómo se calcula el haber mínimo de $505.748 y de cuánto es el aumento?

El reajuste de las prestaciones previsionales responde a la Resolución 284/2026 del organismo, la cual establece un incremento del 1,66% indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto. A este ajuste sobre los haberes de escala se le añade la garantía del Decreto 1108/2026, el cual ratificó la entrega del bono proporcional y no remunerativo de $70.000.

  • Jubilación mínima: haber base ajustado de $435.748,51 más el bono completo de $70.000, totalizando $505.748,51 de bolsillo.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber base de $348.598,81 más el adicional extraordinario, cobrando un neto de $418.598,81.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): haber base de $305.023,96 más el bono previsional, alcanzando los $375.023,96 finales.

  • PNC para Madres de 7 hijos: haber equivalente a la mínima previsional de $435.748,51 junto al bono entero de $70.000, sumando $505.748,51.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 completo?

La norma dictaminada por el Gobierno determina que el refuerzo económico extraordinario de $70.000 no integra el haber haber ordinario ni está sujeto a descuentos previsionales. Su asignación se realiza bajo dos esquemas diferenciados de liquidación:

  • Pago completo ($70.000): destinado exclusivamente a titulares cuyos haberes previsionales acumulados sean iguales o inferiores al piso básico de $435.748,51.

  • Pago proporcional: aplicado a quienes perciben haberes superiores a la mínima pero inferiores al tope máximo garantizado de $505.748,51. Por ejemplo, un jubilado con un ingreso base de $470.000 percibirá un bono de $35.748,51 para equiparar la línea tope fijada en el mes.

¿Qué otras prestaciones reciben el bono y cuándo se anuncia el próximo aumento?

El tope de cobertura del Decreto 1108/2026 contempla la sumatoria total de los beneficios que percibe una misma persona dentro del padrón oficial de la ANSES. Los grupos contemplados son los siguientes:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.

  • Beneficiarios de pensiones graciables y regímenes especiales contemplados en la normativa vigente.

Asimismo, la ANSES difundirá formalmente el próximo martes 13 de octubre el porcentaje de incremento previsional aplicable para la liquidación de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2026.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre según la terminación del DNI?

El cronograma de acreditaciones bancarias para las jubilaciones y pensiones mínimas con bono incorporado se organiza de la siguiente manera:

  • DNI finalizados en 0: Martes 6 de octubre

  • DNI finalizados en 1: Miércoles 7 de octubre

  • DNI finalizados en 2: Jueves 8 de octubre

  • DNI finalizados en 3: Viernes 9 de octubre

  • DNI finalizados en 4: Martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 5: Miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 6: Jueves 15 de octubre

  • DNI finalizados en 7: Viernes 16 de octubre

  • DNI finalizados en 8: Lunes 19 de octubre

  • DNI finalizados en 9: Martes 20 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES octubre: Confirma calendario de pagos con aumento del 1,66% y bono de $70.000.
  • Haber mínimo: Alcanza $505.748,51 para jubilados y pensionados con bono completo.
  • Cronograma de pagos: Se inicia el 6 de octubre según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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