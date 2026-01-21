ANSES y AUH vuelven a estar en el centro de la agenda en febrero por la confirmación de los montos de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se paga junto con la asignación y que incide de manera directa en el ingreso total de miles de familias.
ANSES aclaró cuál es el monto vigente de la Tarjeta Alimentar para quienes cobran la AUH en febrero. El beneficio no tiene aumento automático, pero sigue siendo clave en el ingreso mensual según la cantidad de hijos.
ANSES confirmó los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para AUH
Aunque la AUH se actualiza por inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene valores definidos por fuera del esquema de movilidad. Esa diferencia explica por qué el monto final acreditado varía según la composición del grupo familiar.
Durante este mes, el refuerzo alimentario conserva los mismos importes que en enero y continúa siendo uno de los componentes más relevantes del esquema de ingresos vinculados a la AUH.
En febrero, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes del mes anterior. Los montos oficiales son:
$52.250 para familias con un hijo,
$81.936 para familias con dos hijos,
$108.062 para familias con tres hijos o más.
El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática que rige desde abril de 2024. Sus montos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
Esto implica que, incluso en meses con aumento de la asignación principal, el refuerzo alimentario puede mantenerse sin cambios. La situación genera diferencias claras en el ingreso total de las familias beneficiarias.
Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización del beneficio.
Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE),
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
No se requiere inscripción. Es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en las bases de ANSES.
El monto acreditado por la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
No permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos. El uso se realiza con la tarjeta de débito habitual, en comercios habilitados.
Desde ANSES recomiendan verificar el monto depositado y el calendario de pagos antes de cada acreditación mensual.