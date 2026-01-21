ANSES confirmó los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para AUH

$52.250 para familias con un hijo,

$81.936 para familias con dos hijos,

$108.062 para familias con tres hijos o más.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Por qué la Tarjeta Alimentar no se ajusta por inflación

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática que rige desde abril de 2024. Sus montos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.

Esto implica que, incluso en meses con aumento de la asignación principal, el refuerzo alimentario puede mantenerse sin cambios. La situación genera diferencias claras en el ingreso total de las familias beneficiarias.

Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización del beneficio.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive ,

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) ,

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No se requiere inscripción. Es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en las bases de ANSES.

Cómo se usa la Tarjeta Alimentar y qué gastos permite

El monto acreditado por la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

No permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos. El uso se realiza con la tarjeta de débito habitual, en comercios habilitados.

Desde ANSES recomiendan verificar el monto depositado y el calendario de pagos antes de cada acreditación mensual.