ANSES paga más en febrero: a cuánto se van las jubilaciones y la AUH

A ese monto se le sumará, una vez más, el bono previsional de hasta $70.000, que el Gobierno nacional decidió mantener para quienes cobran el haber mínimo. De este modo, el ingreso total de ese grupo podría alcanzar aproximadamente los $429.219,42 en febrero, combinando jubilación y refuerzo.

En el otro extremo del sistema, la jubilación máxima también se ajustará por inflación y rondará los $2,3 millones, manteniendo la actualización automática prevista por la normativa vigente.

El aumento se aplicará de la misma manera a las pensiones no contributivas (PNC) -por invalidez, vejez y madres de siete hijos- y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos los casos, el ajuste es automático y no requiere realizar ningún trámite adicional ante ANSES.

ANSES_pago

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos por hijo

El incremento de febrero también impacta de forma directa en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Con la actualización del 2,8%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a ubicarse en $129.082,71 por hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.

La Asignación por Embarazo (AUE), destinada a personas gestantes sin empleo formal ni cobertura de obra social, también se actualiza y alcanza los $121.818,42, acompañando la evolución de la AUH y manteniendo su rol como ingreso de sostén durante el embarazo.

Uno de los montos más altos del sistema es el de la AUH por Discapacidad, que en febrero ascenderá a aproximadamente $420.312,22, reflejando el refuerzo diferencial que contempla la normativa para este grupo.

Por su parte, las familias que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) percibirán alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, el más bajo. A medida que aumenta el salario del grupo familiar, el monto de la asignación se reduce de forma progresiva.

Calendario de pagos y trámites

ANSES publicará en los próximos días el calendario oficial de pagos de febrero, con las fechas de cobro organizadas según la terminación del DNI. Los montos actualizados se acreditarán de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

En el caso de los titulares de AUH, el organismo volvió a recordar la importancia de presentar la Libreta AUH, ya que ese trámite habilita el cobro del 20% acumulado durante el año anterior. La gestión puede realizarse de manera digital a través de Mi ANSES y representa un ingreso extra clave para millones de familias.

Con este nuevo aumento, el sistema previsional y de asignaciones vuelve a ajustarse por inflación, en un contexto económico en el que los ingresos siguen siendo determinantes para sostener el consumo y cubrir las necesidades básicas.