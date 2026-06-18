ANSES confirmó nuevos límites para el SUAF: así quedan los topes de ingresos

Por su parte, el límite total de ingresos del hogar se elevará a $6.069.688.

Estos parámetros son utilizados por ANSES para determinar si una familia mantiene el derecho a percibir las asignaciones familiares y para definir el rango de liquidación correspondiente.

La actualización se produce como consecuencia del aumento del 2,15% establecido por el mecanismo de movilidad que toma como referencia la evolución de los precios al consumidor.

Qué sucede si se superan los límites establecidos

ANSES realiza controles periódicos sobre los ingresos declarados por los beneficiarios del SUAF para verificar que continúen cumpliendo con los requisitos del programa.

Para este análisis, el organismo considera los ingresos brutos de cada integrante del grupo familiar, es decir, antes de aplicar descuentos por aportes, obra social o impuestos.

A partir de julio, si alguno de los integrantes registra ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo familiar quedará excluido del cobro de asignaciones familiares.

La misma situación ocurrirá cuando la suma de los ingresos de todos los miembros del hogar supere el nuevo tope de $6.069.688.

Por este motivo, resulta importante que los beneficiarios mantengan actualizada su información laboral y salarial ante ANSES para evitar inconvenientes en la liquidación de las prestaciones.

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La excepción para hijos con discapacidad

Existe una situación particular contemplada por la normativa vigente.

Las familias que tienen hijos con discapacidad y cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente no están sujetas a los límites de ingresos establecidos para el resto de los beneficiarios.

Esto significa que pueden continuar percibiendo la Asignación por Hijo con Discapacidad independientemente de los ingresos del grupo familiar.

La excepción también alcanza a la Ayuda Escolar Anual correspondiente a hijos con discapacidad.

Quiénes cobran las asignaciones familiares del SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares está destinado a diferentes grupos de beneficiarios que forman parte del sistema de seguridad social.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El monto que percibe cada familia depende del nivel de ingresos declarado y del rango en el que sea encuadrada por ANSES.

Los nuevos montos de las asignaciones familiares en julio

Junto con la actualización de los topes de ingresos, ANSES también incrementará los valores de las principales prestaciones del SUAF.

Los montos previstos para julio de 2026 son los siguientes:

Asignación por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.

Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango): $241.041.

Asignación Prenatal (primer rango): $74.033.

Pago Único por Nacimiento: $86.295.

Pago Único por Matrimonio: $129.209.

Pago Único por Adopción: $515.930.

Asignación por Cónyuge: $17.964.

Estos valores corresponden a las categorías de menores ingresos y disminuyen progresivamente a medida que aumenta el ingreso del grupo familiar.