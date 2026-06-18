Rodrigo Lussich apuntó contra Flor Peña y Nico Occhiato por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Tiene que dar la jeta"

"El primer responsable principal es el medio: Luzu Tv. Es el primer responsable que esto salga al aire. Después el caso del comunicador, en este caso Florencia Peña, que asumirá su propia responsabilidad", comenzó el conductor.

"La verdad es que podría haber guardado las formas y no decir eso. Verbaliza algo que todo el mundo estaba hablando y que no era verdad. El medio tiene que dar la jeta", continuó indignado.

En ese sentido, Lussich amplió: "Flor habla de un tema muy sensible en medio de un Mundial y de una de las personas más famosas del mundo como es Messi y versiones que no estaban confirmadas y eran contradictorias".

Además, cargó directamente contra el dueño de la señal de streaming: "Nico Occhiato es la cara visible de Luzu para todo lo que hacen muy bien y también para lo que hacen muy mal. Y esta vez lo hicieron muy mal y él es el responsable".

Y cuestionó el pedido de disculpas en redes tras los dichos de Flor Peña: "La reacción de Occhiato fue para el afuera, para la tribuna, insisto. ¿Le va a levantar el programa? Insisto, tiene que haber un meaculpa más profundo", concluyó firme Rodrigo Lussich.

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Qué dijo Nico Occhiato tras la falsa noticia de Flor Peña sobre el padre de Messi en Luzu

Nico Occhiato compartió un comunicado en las redes donde calificó lo sucedido con Florencia Peña al aire de Luzu como un episodio como grave y confirmó que habrá consecuencias.

A través de su cuenta de X, el conductor se mostró contundente respecto a lo ocurrido y dejó en claro su malestar por la exposición de información sensible sin chequeo previo.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, precisó dejando asentada su posición frente a la polémica.

Y en ese sentido anticipó que habrá consecuencias internas por el episodio, al considerar que se trató de un error de alta gravedad dentro del aire del canal.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, agregó Occhiato tras la errónea noticia que se dio sobre el padre de Messi.