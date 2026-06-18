AUH: el beneficio oculto que muchos todavía no reclamaron en 2026

El objetivo de esta modalidad es garantizar el acceso de los menores a controles médicos, vacunación y educación obligatoria.

Una vez presentada la documentación correspondiente, ANSES liquida el monto retenido en un único pago adicional.

Quiénes pueden cobrar el dinero retenido

Todos los titulares de la AUH que hayan percibido la prestación durante 2025 pueden reclamar el porcentaje retenido, siempre que acrediten las condiciones exigidas por el organismo.

En el caso de los niños menores de 5 años, se debe demostrar:

Cumplimiento de controles sanitarios.

Vacunación obligatoria al día.

Para los niños y adolescentes en edad escolar, además de los requisitos anteriores, también es necesario acreditar la asistencia regular a clases durante el ciclo lectivo correspondiente.

anses.jpg ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

El trámite obligatorio para recuperar el 20%

La herramienta utilizada por ANSES para verificar esta información es la Libreta AUH.

Este documento reúne los datos vinculados a educación, controles de salud y vacunación de cada menor por el cual se cobra la prestación.

La presentación de la libreta es obligatoria para habilitar el pago del dinero retenido y puede realizarse de forma totalmente digital a través de Mi ANSES.

Cómo completar la Libreta AUH paso a paso

Los titulares deben ingresar a Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán:

Ingresar a la sección "Hijos".

Seleccionar la opción "Libreta AUH".

Revisar qué datos faltan completar para cada menor.

Generar y descargar el formulario oficial.

Imprimir la libreta en una sola hoja.

Llevarla a la escuela y al centro de salud correspondiente para que sea completada y firmada.

Tomar una fotografía clara y legible del documento.

Volver a ingresar a Mi ANSES.

Cargar la imagen y finalizar la presentación.

El organismo recomienda verificar que la foto esté correctamente enfocada, que las firmas y sellos sean visibles y que el formulario no presente arrugas ni sectores ilegibles.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH

ANSES confirmó que la Libreta AUH correspondiente a 2025 podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por este motivo, los beneficiarios que aún no realizaron el trámite todavía cuentan con varios meses para completar la gestión y acceder al dinero retenido.

No obstante, cuanto antes se presente la documentación, antes se procesará el pago correspondiente.

Cuándo se cobra el 20% retenido

Luego de que ANSES valida la información presentada, el monto retenido se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente la AUH.

El proceso de verificación puede demorar hasta 60 días, por lo que se recomienda no esperar hasta último momento para realizar la carga.

Una vez que las secciones de Educación, Salud y Vacunación aparecen completas en el sistema, la libreta queda correctamente presentada y ANSES puede avanzar con la liquidación del beneficio.

Cabe recordar que el apartado de Educación no es obligatorio para los menores de 4 años, aunque sí deben estar acreditados los controles sanitarios y el esquema de vacunación correspondiente.