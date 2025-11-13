AUH y AUE: así quedan los montos con el aumento de diciembre 2025 de ANSES

En este caso, el ajuste de diciembre se basa en la inflación de octubre, que fue del 2,3%, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC.

Nuevos montos de la AUH en diciembre 2025:

Con la suba del 2,3%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $119.714 a $122.467 por cada menor de 18 años a cargo.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto total hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago efectivo mensual será de $97.974.

Monto bruto AUH: $122.467

$122.467 Monto neto (80% mensual): $97.974

$97.974 Retención anual (20%): $24.493

AUH por discapacidad:

Para los titulares de AUH por hijo con discapacidad, el monto total se elevará a $398.697, frente a los $389.675 de noviembre.

El pago mensual directo será de $318.957,60, mientras que el 20% restante ($79.739,40) se abonará tras la presentación de la Libreta AUH.

Monto total: $398.697

$398.697 Monto neto mensual: $318.957,60

$318.957,60 Retención: $79.739,40

Zona Austral: montos diferenciales:

En las provincias de la Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el partido bonaerense de Patagones), los valores son más altos debido al adicional por ubicación geográfica.

AUH Zona Austral: $159.178

$159.178 AUH por discapacidad Zona Austral: $414.644,80

Tras la retención del 20%, el pago mensual queda en $127.342,40 por menor y $331.715,80 por hijo con discapacidad.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa

AUE: aumento para embarazadas

La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualiza con el mismo índice. Desde diciembre, el monto será de $122.467, con un pago directo de $97.974, idéntico al valor de la AUH.

Este beneficio está destinado a personas gestantes sin cobertura laboral o social, desde la semana 12 de embarazo y hasta el nacimiento del bebé.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que eleva el ingreso familiar

Junto a la AUH y la AUE, las familias reciben la Tarjeta Alimentar, un programa del Ministerio de Capital Humano que busca garantizar el acceso a alimentos básicos en los hogares con niños o embarazadas. Por ahora, no se habló de aumentos para diciembre.

El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o AUE, en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Aunque no puede retirarse en efectivo, el monto puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas con tarjeta de débito.

Montos actualizados de la Tarjeta Alimentar (vigentes desde 2024)

Familias con 1 hijo o embarazo : $52.250

Familias con 2 hijos : $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios desde 2024, ya que no están alcanzados por la fórmula de movilidad. Sin embargo, al combinarse con la AUH o AUE, conforman un ingreso mensual clave para los hogares con menores.

Cuándo se cobra: fechas de pago

El calendario de pagos de ANSES para diciembre comenzará el martes 10 de diciembre, iniciando con las Pensiones No Contributivas (PNC) y luego continuando con la AUH y la AUE según la terminación del DNI.

Las fechas exactas podrán consultarse en: