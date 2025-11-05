ANSES aplicará en noviembre un refuerzo que supera los $100.000 para titulares de la AUH y AUE, impulsado por la fórmula de movilidad que ajusta según el IPC.
La ANSES activa en noviembre un refuerzo que supera los $100.000 para titulares de la AUH y AUE, con actualización automática según la movilidad vigente. El beneficio incluye monto mensual más Tarjeta Alimentar.
ANSES confirmó un refuerzo de más de $100.000 para AUH en noviembre 2025
El incremento del 2,1% corresponde a la inflación registrada dos meses antes, según el esquema de actualización mensual. Con esta suba, los haberes de AUH se combinan con la Tarjeta Alimentar, lo que eleva los ingresos por familia.
De acuerdo con el Decreto 274/24, todas las asignaciones tendrán actualización automática. El objetivo es mantener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales.
Con el incremento, los valores aproximados quedan así:
AUH: $119.714,29 (80% mensual: $95.771,43 + 20% retenido)
AUE: $119.714,29
Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo
Total estimado con un hijo: $148.021,43
Titulares que cumplan requisitos:
Hijos menores de 18 (sin límite por discapacidad)
Cumplimiento de salud y educación
Situación laboral no registrada o monotributo social
El 20% retenido se libera al presentar la Libreta AUH.
Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2025.
Montos retenidos pueden superar $160.000 por hijo.
Ingresar a Mi ANSES
Descargar formulario
Validación en escuela o centro de salud
Cargar formulario en la web
Confirmación por correo