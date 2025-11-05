La Joaqui encendió las redes con la foto más íntima con Luck Ra desde la cama

Cabe recordar que hace unos días en una entrevista con el programa LAM (América Tv), La Joaqui desmintió tener planes de casamiento con su pareja para el próximo año y aclaró que están focalizados en disfrutar el buen presente del noviazgo.

"Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo. Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días", dijo la artista.

Y reconoció lo que siente por él a corazón abierto:"Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son".

la joaqui foto intima con luck ra

La historia de amor de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra están juntos desde junio de 2024, lo que implica que llevan más de un año de relación. Su historia comenzó con un flechazo en una fiesta de 15 años donde ambos coincidieron como artistas.

Los cantantes oficializaron su relación públicamente el 26 de junio de 2024, después de haber mostrado señales de un acercamiento desde abril del mismo año.

En cuanto a sus planes futuros, aunque mantienen una relación muy unida y muestran gran amor y compañerismo, aunque por el momento no planean casarse y disfrutan de seguir consolidando el día a día en la relación.

A nivel público, ambos expresan que quieren seguir acompañándose con mucho amor, y sus seguidores los ven viajando juntos, compartiendo conciertos, y trabajando juntos en proyectos como La Voz Argentina, lo que indica que planean continuar consolidando su relación y sus carreras artísticas en conjunto.