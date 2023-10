ANSES: de cuánto sería el nuevo AUMENTO para JUBILADOS

De acuerdo con la Ley de Movilidad, que establece el mecanismo para calcular estos incrementos, se considera el 50% de la variación interanual de la recaudación de impuestos destinados a ANSES y el 50% de la evolución trimestral de los salarios. A pesar de que la inflación puede impactar en estas cifras, no es el único factor determinante del aumento. Esto ha generado cierta controversia, ya que las consultoras privadas estiman que la inflación trimestral rondará el 34%, mientras que el aumento de ANSES podría situarse entre un 21% y un 24%.

Este enfoque particular de la ley ha llevado a que las consultoras privadas analicen con detenimiento el posible aumento de ANSES, ya que el sistema actual de actualizaciones no establece un límite mínimo para los aumentos, solo un máximo. En caso de que no se aplique este límite inferior, el aumento de diciembre podría oscilar entre un 25% y un 28%. Es relevante recordar que el último aumento, implementado en septiembre, fue del 23,27%.

Actualmente, un jubilado que percibe el mínimo de ANSES tiene haberes por un total de $87.460. Además, durante septiembre, octubre y noviembre, los beneficiarios han recibido un bono adicional de $37.000. Aquellos afiliados al PAMI también han obtenido un apoyo económico extra de $15.000 durante estos meses.

Aún no se ha confirmado oficialmente si habrá un bono adicional con el próximo aumento, lo que mantiene en vilo a los beneficiarios. Sin embargo, se espera que en diciembre, los pagos incluyan el aguinaldo correspondiente, lo que proporcionará un alivio financiero para muchos jubilados y familias que dependen de estas asignaciones para cubrir sus necesidades básicas.